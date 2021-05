Le Maroc attend son deuxième lot de vaccins du programme Covax lancé par l’OMS

Selon des sources proches du dossier citées par nos confrères de TelQuel Arabi, le Maroc attend un deuxième lot de plus de 600.000 doses de vaccin AstraZeneca, fabriquées par le coréen SK Bioscience, dans le cadre du programme Covax. Plus de 1,6 million de doses sont prévues pour le royaume par ce programme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Un premier lot de 300.000 doses a déjà été livré le 8 avril. Un complément bienvenu à l’heure où les approvisionnements du Maroc en vaccin AstraZeneca ont cessé, le fabricant Serum Institute of India, principal fournisseur de ce vaccin, devant répondre à la hausse alarmante de la demande interne après l’apparition du variant indien. Le mécanisme Covax permet à plus de 100 pays participants de bénéficier d’un accès rapide et équitable à des doses de vaccins sûrs, efficaces et reconnus par l’OMS, dans l’objectif de couvrir jusqu’à 20 % de la population de chaque pays.

Le vaccin…