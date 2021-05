Fedwa Misk, derrière les ombres de Nos Mères

Le texte de Fedwa Misk n’est pas fait pour être lu. Il doit être joué, interprété, vécu. Pour son premier ouvrage, l’ancienne journaliste signe une pièce de théâtre, Nos Mères, où la question de la filiation prime, et où l’épineux sentier qu’est le rapport d’une fille à sa mère est mis sous les projecteurs. En six actes, à travers le portrait de cinq femmes à mi-chemin entre le monologue intérieur et la lettre ouverte à toutes les femmes du monde, Fedwa Misk mise sur un texte court et concis, et dont l’oralité transcende les répliques couchées sur le papier. D’emblée, le choix du genre théâtral interpelle.

Derrière les planches

“Le premier monologue, celui d’Imane, était initialement un témoignage, le mien. Un témoignage, ça se…