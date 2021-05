Feuilleton judiciaire : arrêté et poursuivi à Tiznit, le journaliste Mohamed Boutaâm attend son jugement

Arrêté le 4 mai à Tiznit, le journaliste Mohamed Boutaâm s’est vu refuser la demande de mise en liberté deux jours plus tard par le tribunal de première instance de la ville. Les détails d’une poursuite judiciaire mêlant journalisme d’investigation et “conformisme” aux dispositions du Code de la presse et de l’édition.

Par Jassim Ahdani