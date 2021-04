Souad Jamaï et les médecins sous influence

Un jeune chirurgien, du nom de Yélif, découvre des pratiques pour le moins inquiétantes au sein de l’hôpital où il exerce.

De fil en aiguille, il met la lumière sur une sombre manipulation mêlant firmes pharmaceutiques et compagnies d’assurance.

Il est aidé dans son enquête par Ali, un vieux médecin au regard mêlé de cynisme et de dérision, et par Azel, une consœur qui croise sa route et bouleverse sa vie.

Transhumanisme effréné, médecine sous influence mais aussi quête personnelle et questions existentielles sont les thématiques qui traversent cette œuvre et nous plongent dans les enjeux d’une société en pleine transformation.

Le Serment du dernier messager, de Souad Jamaï, éd. La Croisée des chemins (2021).

Commandez ce livre au prix de 90 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60