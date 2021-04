Lahcen Zinoun fait un pas de deux avec le destin

La maison Zinoun est un petit musée où tout est art et mouvement. Ses tableaux, qui ornent les murs, sont eux aussi mouvements. “Pour la peinture et le cinéma, je suis un autodidacte”, sourit celui qui a su trouver dans toutes les formes d’art un exutoire, afin de surmonter les épreuves que sa carrière lui a imposées.

Calme et posé, le chorégraphe et réalisateur de 77 ans nous accueille avec un sourire en coin. Loin de toute prétention littéraire, il veut laisser une trace tangible derrière lui, qui s’ajoute à l’école Ballet Théâtre Zinoun, ainsi qu’à ses spectacles et longs-métrages, mais qui s’en distingue par l’intimité qu’elle recèle. Le Rêve interdit est avant tout la concrétisation d’une volonté de graver une mémoire. “Je travaillais initialement…