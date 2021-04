7 questions à Othmane Boumaalif, directeur médical du premier laboratoire marocain à se lancer dans le cannabis thérapeutique

Une première, quelques semaines après l’adoption du projet de loi 13-21 relatif à l’usage thérapeutique et industriel du cannabis. Lors d’une rencontre organisée le 8 avril à Fès, l’Université Sidi Mohamed Benabdellah (USMBA) a signé une convention de partenariat avec les laboratoires Laprophan, pionniers dans la recherche et le développement. Cette alliance inédite cible plusieurs thèmes de recherche : valorisation médicale et paramédicale des plantes médicinales et aromatiques, études de toxicologie clinique et études précliniques et cliniques dans plusieurs pans thérapeutiques. Un partenariat qui devrait découler sur la commercialisation de médicaments et produits à base de cannabis thérapeutique. Éclaircissements avec Dr Othmane Boumaalif, directeur médical des laboratoires Laprophan.

TelQuel : Depuis quand envisagez-vous de vous lancer dans la recherche sur le cannabis médical ?

Othmane Boumaalif : La décision de nous lancer dans la recherche biomédicale liée à la valorisation thérapeutique du cannabis…