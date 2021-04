Ouverture de nouveaux fronts de chantiers des projets Busway et Tramway de Casablanca

Selon le calendrier établi, de nouveaux fronts de travaux sont en cours de démarrage dans les deux projets avec 5 nouveaux tronçons de travaux pour les lignes Casabusway BW1 et BW2 portant sur 5 zones, ajoute Casa Transports dans un communiqué.

Zone 1 : Bd El Qods entre avenue Boulemane et bd Mohammed VI

Zone 2 : Bd Moulay Abdellah Cherif entre carrefour Sidi Abderrahmane et croisement avec T1 Zone 3 : Route provinciale RP3014 secteur Errahma entre carrefour Petromin et la rocade Sud-Ouest (Giratoire Est Côté Oulfa) Zone 4 : Bd Oum Errabia entre carrefour bd Oued Laou et carrefour bd Oued Sebou Zone 5 : Bd El Qods entre carrefour bd de la Mecque et carrefour des banques.La longueur cumulée à fin avril 2021 des fronts en travaux BW1, BW2 est de 10,19 km sur un total de 24,5 km d’itinéraire.



La même source fait aussi état de 7 nouveaux tronçons de travaux pour les lignes Casatramway T3 et T4 dont :

Zone 1 : Bd Mohammed VI entre bd la Résistance et Rue Ifni Zone 2 : Bd Mohammed VI entre bds El Fida et Capitaine Driss El Messfioui Zone 3 : Bd Idriss el Harti entre bd Al Jaoulane et avenue 10 mars 1982.Zone 4 :l’avenue Abdelkader Essahraoui entre bd Idriss El Allam et avenue 10 mars 1982 Zone 5 : Av. 10 mars 1982 entre av. Abdelkader Essahraoui et rue 1Bis, Zone 6 : Av. des Forces Auxiliaires entre bds du Nil et Idriss El Allam Zone 7 : Bd Oqba Ibnou Nafiaa à partir du bd Mohammed Jamal Eddora jusqu’au Terminus de la T4 au bd Oqba.



La longueur cumulée à fin avril 2021 des fronts en travaux T3, T4 est d’environ 9.7 km sur un total de 26 km d’itinéraire.

Améliorer les conditions de mobilité

Casa Transports rappelle que de nouveaux chantiers de développement et d’extension du réseau de transport en commun en site propre à Casablanca ont été initiés afin d’améliorer les conditions de mobilité dans la métropole et la doter d’un réseau de transport en commun structurant et intermodal.

Un nouveau mode de transport en commun, le Busway, sera lancé à travers deux lignes, BW1 (12,5 km) et BW2 (12 km) et deux nouvelles lignes de Tramway T3 (14km) et T4 (12 km) viendront étendre le réseau.

Casa Transports met à la disposition des Casablancais plusieurs outils pour le suivi de l’actualité des chantiers et des projets, une page facebook.com/casatransports, un numéro de service citoyen 0801 00 92 92, un dépliant réseau de transport en commun consultable en ligne sur le site casatransport.ma.

(Avec MAP)