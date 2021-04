Vivo Energy Maroc mobilise les internautes pour planter des arbres avec #Nzer3ouloxygen

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’opération consiste en une activation digitale à l’impact direct sur le terrain : Vivo Energy Maroc invite les internautes à liker une vidéo dédiée à l’événement, publiée sur son compte Instagram. 20 000 likes cumulés correspondront à 3 000 arbres à planter.

« #Nzer3ouloxygen s’inscrit dans la continuité de nos actions en faveur de l’environnement. Le concept est né de la volonté de mobiliser notre communauté, fortement engagée sur nos réseaux sociaux, autour d’une cause environnementale. Notre objectif au-delà de la sensibilisation est de les impliquer à travers une action simple pour contribuer à améliorer notre environnement. Cette première édition est une véritable gageure et nous souhaitons la reconduire et l’amplifier à l’avenir » déclare Hind Mejjati Alami, Directrice de la Communication de Vivo Energy Maroc.

Pour procéder à la mise en terre des plants, Vivo Energy Maroc s’appuie sur ses partenaires associatifs L’Heure Joyeuse et Injaz Al Maghrib. L’opération de plantation se déroulera à partir du mois de Juin et couvrira la région de Casablanca. Vivo Energy Maroc fera appel à ses partenaires pour diversifier les emplacements publics et privés à verdir, tels que des écoles et des établissements associatifs. Par ailleurs, les collaborateurs de l’entreprise apporteront leur contribution en rejoignant les associations sur le terrain.

En combinant sa présence digitale à son réseau d’acteurs associatifs, Vivo Energy Maroc renforce son engagement en faveur de la protection de l’environnement et du bien-être des populations locales. Ambitionnant de devenir la société d’énergie la plus respectée d’Afrique, Vivo Energy dispose d’une stratégie globale de développement durable dont la protection de l’environnement représente un axe principal. Dans ce cadre, Vivo Energy Maroc a mis en place depuis plusieurs années un programme visant à réduire son empreinte environnementale couvrant, entre autres, le programme d’éducation environnementale Mama Tabiaa, le prix Injaz de l’écocitoyenneté, le développement de stations écoresponsables et la commercialisation de produits toujours plus respectueux de l’environnement.