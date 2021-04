Réhabilitation de l’internat des jeunes élèves du collège Al Oualidia (Province de Sidi Bennour)

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette inauguration rentre dans le cadre du programme de sensibilisation que Procter & Gamble mène depuis 22 ans en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale : Programme qui cible principalement les jeunes filles en âge de puberté et qui a pour objectif de leur fournir les informations nécessaires sur leur santé, leur hygiène et leur bien-être pour les aider à passer le cap de la puberté en toute sérénité. A ce jour, 4 Millions 260.000 jeunes filles ont déjà bénéficié de ce programme.

A cet effet, et pour la septième année consécutive, la société Procter & Gamble, Marjane et le Rotary Club Casa-Nord se sont attelés à améliorer les conditions de vie des jeunes élèves de l’internat du collège Al Oualidia

Les améliorations ont concerné essentiellement :

– La remise en état des réseaux d’évacuation, de plomberie et du réseau d’électricité, la création de nouveaux sanitaires, les travaux de menuiserie des portes et fenêtres et de remise à neuf du vitrage, ainsi que la peinture intégrale du bâtiment.

– La création de nouveaux dortoirs embellis par des couettes et des oreillers gracieusement offerts par la Banque Alimentaire.

– La création d’un foyer avec salon marocain et télévision, ainsi que l’aménagement d’une bibliothèque avec encyclopédies, livres et jeux de société.

– La création d’une salle informatique équipée de PC et de réseau

Les travaux qui ont duré 7 semaines ont également concerné les espaces extérieurs avec la construction de tables de ping- pong, de tables et de bancs, ainsi que le réaménagement des espaces verts.

Cette journée d’inauguration a été rehaussée par la présence de Mr Hassan Boukouta Gouverneur de Sidi Bennour, Mr Abdelmoumen Talib Directeur de l’Académie de Casablanca-Settat. M Aziz Nahya Directeur de la vie scolaire, M. Marwane Tahri, Directeur Commercial de la société P&G, M Younès Saih représentant du Rotary Casa-Nord ainsi que des bénévoles du Rotary Club Casa-Nord et de la société Procter & Gamble.

Ainsi, ce partenariat entre P&G, Marjane et différentes ONGs aura atteint un double objectif : offrir aux jeunes filles issues du milieu rural la formation nécessaire quant à leur santé et hygiène et leur garantir un cadre de vie plus agréable leur permettant de continuer leurs études, et par la suite d’appréhender avec plus d’assurance leur vie de futures jeunes femmes.