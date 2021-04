RADEEMA se mobilise contre le stress hydrique 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Chasses aux fuites d’eau, sectorisation, suivi des débits nocturnes, modulation de pression, usage des nouvelles technologies, géo localisation,… sont autant de solutions intelligentes mises en place pour faire évoluer le réseau et améliorer la performance en matière de gestion de la ressource. A ce titre de nombreuses actions transversales ont été déployées par la Régie pour la réparation de fuites, la gestion et l’optimisation du patrimoine ainsi que la lutte contre les pertes apparentes (vols d’eau, sous-comptages). C’est ainsi que près de 10.426 fuites d’eau ont été détectées et réparées par les services de la Régie en 2020.

Toujours dans le cadre du maintien de sa stratégie en matière de préservation de la ressource hydrique, RADEEMA entreprend également des investissements importants pour le renforcement et l’extension du réseau d’eau potable dont notamment le projet de conduite sud avec une enveloppe de 100 millions de DH, ainsi que la réalisation des travaux de renouvellement du réseau pour près de 75 millions de DH. Par ailleurs, la Régie vient de réaliser un 3e complexe hydraulique 30.000 m3 qui va porter la capacité de stockage à 165.500 m3 et va permettre une autonomie de réserve de 18 heures.

En parfaite harmonie avec le plan prioritaire d’eau

Les efforts de la Régie de Marrakech s’inscrivent en parfaite harmonie avec le plan prioritaire d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 et le Plan National de l’eau qui trace la feuille de route sur 30 ans pour la période 2020-2050. A travers ses investissements, la RADEEMA a permis de développer des ressources alternatives telles que l’eau réutilisée. Dans cette optique, la Régie a parié sur le traitement et la réutilisation des eaux usées dès 2008 avec une STEP qui permet désormais l’arrosage des golfs, des espaces verts et de la palmeraie de Marrakech et aujourd’hui les 26 jardins et parcs de la ville de Marrakech. La réalisation de cette infrastructure novatrice et du réseau de réutilisation (plus de 80 km de conduites et 05 stations de pompage) permet aujourd’hui la mobilisation de 33 millions de m3 par an et a nécessité un investissement global de près de 1,505 milliard DH, dont 211,5 millions DH, subventionné par l’Etat dans le cadre du Plan National de l’Assainissement (PNA).

Sensibilisation

La communication de proximité est l’approche suivie par la régie pour renforcer et sensibiliser la population à l’économie de l’eau. Ainsi, plusieurs campagnes ont été menées tout au long de l’année 2019 et seront reprises en 2021, notamment la production et la diffusion de différents supports appropriés, l’optimisation du web via le portail de la Régie et les médias électroniques ainsi que l’organisation des conférences et ateliers de sensibilisation. Ces actions ont concerné essentiellement des journées ludiques au sein des établissements scolaires et universitaires, des visites de projets phares, RADEEMA Ecology Trophy (un prix écologique porté par la Régie en faveur des établissements scolaires), des journées Grands Promoteurs ainsi que des journées portes ouvertes, assurant une meilleure proximité des citoyens.