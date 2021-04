Les téléviseurs Sony seront bientôt équipés de STARZPLAY, l’application SVOD la plus appréciée au niveau de la région MENA

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

S’exprimant au sujet de ce nouveau partenariat, Takakiyo Fujita, directeur général de Sony Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : « Le contenu arabe et anglais de STARZPLAY est très apprécié au niveau de la région MENA. Notre portefeuille de partenariats avec des plateformes de divertissement ne cesse de s’accroitre et d’apporter chaque jour davantage de valeur à nos offres. Désormais, les émissions et films proposés dans le cadre de ce service SVOD de renom, pourront être visionnés avec une qualité d’image Sony, offrant ainsi aux clients une expérience visuelle beaucoup plus riche et nettement plus immersive. »

Selon l’étude MENA Entertainment & Media Outlook 2020-2024 de PwC qui avait été publiée l’année dernière, la pandémie de Covid-19 n’a pas manqué d’implémenter un nouvel élan à la composante numérique, tout en contribuant à accroitre de manière très sensible le revenu global des médias et du divertissement. La pandémie a accéléré l’adoption des contenus vidéo en streaming (vidéo OTT), mais aussi de contenus musicaux dans l’ensemble de la région. Le numérique devrait commencer à représenter près de la moitié (46 %) des revenus totaux des médias à l’horizon 2024. Le partenariat qui vient d’être signé bénéficiera de la forte présence de Sony au niveau régional, mais aussi de la grande popularité de STARZPLAY, en particulier auprès des jeunes. Il contribuera fortement à améliorer l’expérience globale de divertissement chez les consommateurs.

De son côté, Maaz Sheikh, cofondateur et PDG de STARZPLAY, a déclaré : « En tant que premier service de streaming au niveau de la région MENA, nous ne cessons d’explorer de nouvelles opportunités dans le but d’améliorer davantage l’expérience de divertissement auprès de nos abonnés. Notre objectif a toujours été de faire en sorte que nos téléspectateurs puissent profiter d’une qualité de divertissement de premier ordre, et ce grâce au meilleur de la technologie. Nous sommes fiers du partenariat que nous venons de conclure avec la marque de télévision leader Sony. Les abonnés de la région MENA pourront désormais commencer à visionner leurs programmes préférés sur la gamme de téléviseurs Android Ultra HD haute dynamique de Sony. »

STARZPLAY propose un divertissement incroyable pour toute la famille avec des milliers de titres premium et d’émissions originales à succès telles que Baghdad Central, Power, Outlander, ou encore Spartacus… Au menu de STARZPLAY on retrouve également des programmes plus classiques tels que The Big Bang Theory, The Office, Modern Family et Grey’s Anatomy, ainsi qu’un accès de choix aux plus grands blockbusters hollywoodiens et à un contenu arabe extrêmement récent.

La plate-forme a également annoncé récemment la création de trois chaînes complémentaires : discovery+, UFC et BluTV. Les abonnés pourront ainsi profiter de la très large gamme de contenus exclusifs proposés sur Discovery et sur UFC Live, en plus d’une vaste bibliothèque de contenus VOD qui comprennent les derniers combats, de passionnantes émissions, des interviews et des contenus spéciaux (tels que les Contender Series de Dana White par exemple…).

De plus, les fans pourront avoir accès, via BluTV, au catalogue turc le plus recherché et le plus riche: au menu, des séries dramatiques locales populaires, toutes doublées en arabe, mais aussi des films turcs de très haut niveau…

L’application STARZPLAY sera disponible sur les téléviseurs Sony Android à partir du 15 mai 2021. Offre valable uniquement sur les trois prochains mois*.