Le passage du Maroc à l’anglais : les jeunes Marocains donnent leur avis sur l’importance de l’anglais

Selon un rapport intitulé “Shift to English in Morocco” et dont la publication a coïncidé avec la Journée internationale de la langue anglaise, une grande majorité de jeunes Marocains, âgés entre 15 et 25 ans, ont exprimé leur appétence pour l’anglais.

Quelques chiffres clés

Plus des deux tiers des jeunes Marocains sont convaincus que, dans les 5 prochaines années, l’anglais parviendra à remplacer le français comme première langue étrangère au Maroc.

74 % d’entre eux pensent que le passage à l’anglais profitera aux ambitions du Maroc en tant que pôle international d’affaires et de tourisme.

85 % s’attendent à ce que le nombre de Marocains utilisant l’anglais augmente au cours de la prochaine décennie. 82 % expriment une opinion positive vis-à-vis de l’anglais en tant que langue.

65 % considèrent l’anglais comme étant une langue très importante. 62 % pensent la même chose de l’arabe, tandis qu’à peine 47 % jugent le français comme étant une langue importante.

“L’anglais est la langue de l’avenir”, a déclaré l’une des personnes interrogées. “Tout le monde se tourne vers la langue anglaise en raison de sa domination sur Internet”, a déclaré un autre.

L’anglais semble donc gagner de plus en plus de terrain, les jeunes reconnaissant sa valeur et son importance dans le monde d’aujourd’hui.

Lorsqu’on leur a demandé quelles étaient les langues les plus importantes qu’il convient d’apprendre, 40 % d’entre les personnes interrogées ont montré leur préférence pour l’anglais, tandis que seulement 10 % ont mentionné le français.

L’anglais est même considéré comme légèrement plus important à apprendre que l’arabe (respectivement 65 % des personnes interrogées contre 62 %).

Les jeunes sont beaucoup plus enclins à recommander l’apprentissage de l’anglais à la place de l’arabe ou du français.

Ils considèrent l’anglais comme une langue internationale, mais aussi comme la langue des sciences, des affaires, de l’Internet et de l’avenir.

S’exprimant à ce sujet, Tony Reilly, directeur national du British Council Maroc, a déclaré : “Le Maroc est un pays qui est doté d’une culture et d’une histoire multilingue à la fois riche et diversifiée. Cela ne doit pas changer et ne changera pas. Le multilinguisme dans un monde de plus en plus interconnecté représente un atout considérable. Ce que cette enquête souligne, cependant, c’est une reconnaissance claire, exprimée par la nouvelle génération de Marocains, de l’importance croissante que revêt l’anglais en sa qualité de langue internationale. Le British Council continuera à soutenir le ministère de l’Éducation dans ses efforts pour généraliser l’apprentissage de l’anglais au Maroc, mais aussi pour offrir aux jeunes des opportunités pour apprendre l’anglais grâce à des programmes d’enseignement en présentiel et en ligne.”

Les Marocains qui maîtrisent le mieux l’anglais ont tendance à être plus jeunes et plus instruits, en plus d’avoir accès à des niveaux de revenus plus élevés.

Les plateformes et les applications en ligne sont devenues des outils de premier choix pour apprendre l’anglais.

Bien que l’anglais soit populaire auprès de toutes les couches socio-économiques, ceux qui maîtrisent le mieux l’anglais ont tendance à être plus jeunes, mieux éduqués et à posséder des revenus plus élevés.

Les écoles, les films et les séries télévisées sont les principales plateformes où les jeunes Marocains apprennent l’anglais — avec une préférence croissante pour l’apprentissage via Internet, les applications linguistiques et les institutions linguistiques privées.

La “génération Netflix” du Maroc utilise l’anglais en ligne, mais aussi dans les médias. Covid-19 a ouvert de nouvelles possibilités pour apprendre l’anglais. Les jeunes Marocains veulent commencer à suivre l’actualité en anglais.

L’anglais gagne tous les jours en importance grâce à Internet, mais aussi aux films, à la musique et aux séries télévisées, en plus d’autres médias.

Les trois principales plateformes d’apprentissage de l’anglais sont l’école (37 %), les films/séries télévisées (25 %) et enfin l’Internet (17 %).

Beaucoup apprennent aussi l’anglais sur les plateformes de médias sociaux.

Covid-19 a offert aux jeunes marocains la possibilité d’améliorer leur anglais par le biais d’interactions sociales en ligne, mais aussi de films et de plateformes éducatives — Instagram, YouTube, Twitter et Netflix étant parmi les canaux les plus populaires.

Afin de mieux rester informé sur les plus récents événements mondiaux, l’anglais s’avère souvent important.

“Depuis que nous sommes confinés, j’ai découvert beaucoup de programmes super intéressants en anglais, et je me suis fixé pour objectif d’améliorer mon anglais avant la fin des mesures sanitaires”, a observé l’une des personnes interrogées.

Utilisation actuelle de la langue anglaise auprès des jeunes au Maroc

Pour les jeunes Marocains, la langue dominante demeure l’arabe, qui est parlé et compris avec un très haut niveau de compétence par 69 % des jeunes interrogés dans le cadre de cette enquête. Le français et l’anglais se situent respectivement à 34 % et 30 %, l’anglais gagnant tous les jours davantage de terrain.

La plupart des participants estiment que le français et l’anglais commencent désormais à avoir une influence égale dans leur vie quotidienne.

L’anglais pourrait-il bientôt remplacer le français dans les cinq prochaines années ?

Les jeunes Marocains estiment que l’anglais pourrait très bien remplacer le français dans les cinq prochaines années et devenir ainsi la première langue étrangère au Maroc.

Les jeunes sont très favorables à la substitution du français par l’anglais. Mieux encore, ils considèrent cette substitution comme étant bénéfique pour eux-mêmes et pour le pays dans son ensemble.

85 % s’attendent à ce que le nombre de jeunes Marocains parlant l’anglais augmente de manière exponentielle dans les dix prochaines années, tandis que 57 % s’attendent à ce que ce nombre augmente fortement, contre 23 % seulement en faveur du français.

Le choix est clair : l’anglais est désormais considéré comme la langue de l’avenir au Maroc

L’anglais est synonyme d’avenir pour les jeunes Marocains. La grande majorité (85 %) des personnes interrogées s’attend à ce que l’utilisation de l’anglais s’accroisse dans les prochaines années.

83 % des jeunes interrogés dans le cadre de cette enquête estiment que l’anglais leur donnera accès à une éducation de meilleure qualité et qui serait reconnue internationalement, en plus de renforcer le tourisme international au Maroc, mais aussi de les aider davantage à trouver du travail ou à étudier à l’étranger.

79 % pensent que si l’anglais devient la deuxième langue principale du Maroc, cela soutiendrait davantage les ambitions du pays de devenir un centre d’affaires international et la porte de l’Afrique.