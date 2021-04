La série OPPO Reno5 est nommée smartphone officiel désigné de PUBG MOBILE Esports dans la région MEA 2021

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ayant une compréhension approfondie du marché, OPPO a innové et conçu son dernier smartphone, le Reno5, pour une expérience de jeu supérieure avec des fonctionnalités adaptées et un écran AMOLED très performant de 6.4’’, un ratio corps / écran de 91,7% et un taux de rafraichissement de 90Hz qui créent un environnement pour que les utilisateurs soient totalement immergés dans le divertissement.

La technologie de Flash Charge de pointe d’OPPO vous garantit des recharges d’énergie sûres et rapides lorsque votre équipe de jeu a le plus besoin de vous. Le ColorOS 11.1 dispose également d’un certain nombre de fonctionnalités conçues pour un jeu immersif.

Lorsque le mode Gamer est activé, toutes les barres d’état, gestes, boutons, fenêtres flottantes et notifications sont bloqués, garantissant une immersion totale dans le monde virtuel. Cependant, vous ne craindrez pas de rater un message important car la bulle de message d’écran vous couvre.

Le mode de raccourci de jeu ultra-rapide vous amènera toujours instantanément à la page de jeu la plus fréquemment jouée et la touche de jeu ajustable qui vous transporte dans la sensation d’un joueur professionnel en un seul clic.

« La stratégie d’OPPO est axée sur l’engagement avec les passions de nos utilisateurs. Conformément à l’énorme popularité du jeu mobile dans la région, nous avons investi pour offrir la plate-forme de jeu idéale à nos clients grâce à notre dernière série de smartphones Reno5. Le fait d’être sélectionné par la principale société de jeux de la région en tant que partenaire officiel de smartphone pour PUBG MOBILE Esports, témoigne de l’expérience de jeu extraordinaire et immersive offerte par notre Smartphones Reno5. » a déclaré Ethan Xue, Président d’OPPO Moyen-Orient et Afrique.

John Lacey, responsable du bureau de Tencent MENA, a déclaré : « Chez PUBG MOBILE, nous nous engageons à offrir le plaisir et le plaisir ultimes aux créateurs de tendances passionnés et aventureux et aux passionnés d’Esport. En tirant parti de notre expérience et de notre expertise dans le domaine des sports électroniques, nous sommes ravis de nous associer à OPPO pour améliorer le paysage du jeu mobile en constante évolution. »

Le tout nouveau OPPO Reno5 est équipé de nombreuses fonctionnalités de jeu : performances optimisées par un processeur Qualcomm Snapdragon 720 G, une technologie de charge de pointe et de nombreux paramètres d’optimisation de jeu conviviaux tels que le mode Gamer, le raccourci du mode jeu… etc. Toutes ces innovations pourraient améliorer l’expérience de jeu et procurer un parcours créatif plus immersif pour nos utilisateurs.