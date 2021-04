La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat et ICOMOS MAROC célèbrent la Journée internationale des monuments et des sites

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

ICOMOS MAROC et la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, célèbrent cet événement en programmant des actions de sensibilisation et de vulgarisation autour des valeurs historiques de Rabat.

En adoptant la thématique retenue pour cette année, les organisateurs souhaitent éclairer le grand public sur le passé riche de la ville de Rabat et se projeter sur l’avenir avec un nouveau regard basé sur des valeurs humaines et la reconnaissance des valeurs universelles du patrimoine culturel.

Dès le lundi 19 avril, une action de sensibilisation auprès des écoles de Rabat sera menée en partenariat avec l’Académie régionale d’éducation et de formation de la région Rabat-Salé-Kénitra. L’objectif est de faire découvrir aux écoliers sous la conduite de leur enseignant la portée de l’inscription de Rabat sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et de les sensibiliser par rapport à sa valeur universelle exceptionnelle.

En parallèle à cette action, 400 écoliers répartis sur 20 écoles de Rabat participeront à l’atelier artistique “Je dessine mon patrimoine”. L’objectif est de sensibiliser ces écoliers aux valeurs historiques de Rabat. À travers la création artistique et plastique et en stimulant leur imaginaire, les écoliers délivreront leurs perceptions du patrimoine. Les travaux des écoliers feront l’objet d’exposition, une fois les conditions sanitaires le permettront.

En plus de l’intérêt particulier porté par les jeunes au patrimoine, un webinaire destiné au grand public est programmé pour le 29 avril autour du même thème. Ce webinaire évoquera le passé millénaire de Rabat et sa région, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Il traitera aussi de la valeur universelle exceptionnelle de Rabat, classée patrimoine mondiale depuis 2012, et de comment la préserver pour la transmettre aux générations futures.