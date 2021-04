KitKat sera neutre en carbone d'ici 2025, renforçant ainsi les efforts de développement durable

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

« Les[DC1] barres KitKat ravissent nos consommateurs depuis des décennies, et nous sommes fiers des efforts continus de la marque pour réduire davantage son empreinte environnementale », a déclaré Emile Douaihy, Nestlé Business Executive Officer – Confectionery, Biscuits and Snacks, Moyen-Orient et Afrique du Nord. « Nestlé a déjà réduit les émissions de gaz à effet de serre des 25 usines de la société au Moyen-Orient et en Afrique du Nord de près de 60% au cours de la dernière décennie, y compris à KitKat Manufacturing. »

La plupart des émissions se produisent lors de la production d’ingrédients de KitKat comme le cacao et le lait. La marque réduira autant que possible ces émissions grâce à des initiatives telles que la restauration des forêts et le soutien à la transition vers une agriculture régénératrice.

Pour les émissions qui ne peuvent pas être éliminées, la marque investira dans une compensation de haute qualité basée sur des solutions climatiques naturelles.

KitKat travaille avec The Carbon Trust, un cabinet de conseil mondial sur le changement climatique et la durabilité, pour mesurer l’empreinte carbone actuelle de la marque et achèvera ce processus fin 2021.

Protéger et restaurer les forêts

La déforestation est l’un des principaux moteurs mondiaux des émissions de carbone dans la chaîne d’approvisionnement agricole. Nestlé a utilisé une variété d’outils au cours des dix dernières années, y compris la certification, la cartographie de la chaîne d’approvisionnement et l’imagerie par satellite, pour atteindre son engagement de non-déforestation.

En outre, Nestlé se concentre sur la conservation et la restauration des forêts. Par exemple, la société a publié un plan d’action en 2019 pour aider à protéger et à restaurer les forêts de sa chaîne d’approvisionnement en cacao. Plus tôt ce mois-ci, Nestlé s’est associée à d’autres pour lancer le Rimba Collective. Cette initiative soutient la protection et la restauration de plus de 500,000 hectares de paysages forestiers tropicaux en Asie du Sud-Est, où l’entreprise s’approvisionne en ingrédients.

Développer l’agriculture régénératrice.

KitKat développera son travail avec les producteurs de cacao, d’huile de palme, de céréales, de sucre et de produits laitiers pour mettre en œuvre des pratiques régénératrices. Les méthodes agricoles telles que la réduction des apports synthétiques, une meilleure gestion des sols et la plantation d’arbres peuvent aider à réduire le carbone de l’atmosphère, à améliorer la biodiversité et à stimuler la productivité de la ferme. Pour soutenir cela, KitKat aidera les agriculteurs à planter d’ici 2025 cinq millions d’arbres d’ombrage là où la société s’approvisionne en cacao.

Accélérer la transition vers l’électricité renouvelable

KitKat œuvre en vue d’améliorer l’empreinte environnementale de ses usines. La société a déjà réduit l’énergie nécessaire à la production du KitKat de plus de 40% par tonne de produit depuis 2000.

Nestlé utilise de l’électricité renouvelable sur les sites de fabrication de KitKat, comme l’énergie puisée de parcs éoliens au Royaume-Uni et de centrales solaires au Moyen-Orient et au Brésil. La société continuera à trouver de nouvelles façons de mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles et à utiliser une électricité 100% renouvelable pour toutes les usines KitKat avant la fin de 2025.

S’appuyant sur plus d’une décennie d’action

KitKat s’efforce depuis plus d’une décennie à améliorer la durabilité de sa chaîne d’approvisionnement. En 2009, Nestlé a lancé le Nestlé Cocoa Plan et arrivé 2016, KitKat s’était déjà procurée 100% de son cacao à partir de ce programme. Dans le cadre de ce plan, Nestlé a planté plus de 15 millions de cacaotiers et investi 300 millions de francs dans la durabilité du cacao.