Huawei se lance dans l’automobile en commercialisant la nouvelle voiture électrique SERES SF5 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

« Cette incroyable annonce crée un précédent à la fois pour l’industrie de l’électronique grand public et pour l’industrie des véhicules électriques », a commenté Richard Yu, directeur exécutif, PDG du Consumer Business Group, Huawei. « À l’avenir, nous ne nous contenterons pas seulement de fournir des solutions automobiles intelligentes pour nos partenaires afin qu’ils puissent construire des véhicules encore plus innovants, mais nous les aiderons également à vendre ces véhicules via notre très large réseau de vente au détail en Chine. »

Un monstre de performances doté de technologies Huawei

En réponse aux inquiétudes de nombreux consommateurs à travers le monde concernant l’autonomie de recharge des véhicules électriques, Huawei et SERES ont créé un nouveau système qui permet d’étendre, de manière sensible, l’autonomie des batteries électriques des SERES SF5. Ainsi, et grâce au système HUAWEI DriveONE Three-in-One Electric Drive qui gère ces batteries et en augmente l’autonomie, les utilisateurs du nouveau SERES SF5 pourront profiter d’une plus grande flexibilité. Et pour cause, le véhicule propose une autonomie de 180 km en mode électrique pur et une autonomie de plus de 1 000 km en mode extension d’autonomie pour les voyages longue distance. Mieux encore, ce véhicule est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 4,68s! Et s’il est aussi performant, c’est parcequ’il profite allégrement de la présence d’un châssis ultra-léger en aluminium, d’une suspension avant à double triangulation à quatre rotules et d’une suspension arrière multibras trapézoïdale. Cela fait du nouveau SF5 un monstre de performances qui délivre des accélérations foudroyantes, tout en assurant un contrôle de l’inclinaison plus stable et une meilleure absorption des chocs.

Les solutions HiCar de HUAWEI permettent aux utilisateurs d’afficher toutes les applications qu’ils utilisent sur leur téléphone portable sur le panneau de commande central du véhicule. Ils peuvent ainsi programmer leur musique préféré ou répondre aux appels par le biais d’une commande vocale interactive qui permet aux utilisateurs de rester concentrés sur la conduite, et ce à tout moment et en tout lieu.

HUAWEI HiCar peut également connecter la voiture à d’autres appareils intelligents, de sorte que les utilisateurs de la voiture peuvent gérer, à partir de leur voiture, des appareils connectés à distance.

Le système audio surround tridimensionnel du véhicule transforme l’intérieur en un véritable auditorium. Il se compose de 11 hauts parleurs, tous développés par les techniciens et les experts en acoustique de HUAWEI SOUND. Associé à la solution NVH qui élimine les bruits parasites et qui propose un silence de niveau bibliothèque de 38 dB, ce système audio ultra-performant délivre une incroyable qualité sonore de type opéra, qui est à la fois authentique et immersive.

Le nouveau SERES SF5 est équipé d’un mode de recharge de véhicule à véhicule (V2V) de secours, qui peut s’avérer extrêmement pratique pour alimenter des véhicules déchargés qui se retrouvent immobilisés en pleine nature. Il est également équipé d’une prise d’alimentation (V2L) qui permet d’alimenter, lors de sessions de camping par exemple, des cuisinières à induction, des chaînes stéréo ou d’autres équipements…

Grâce à son corps en acier thermoformé 1500Mpa robuste et fiable, la résistance à la torsion et à la flexion du nouveau SERES SF5 devient conforme aux normes de sécurité cinq étoiles.

Pour leur part, les utilisateurs confrontés aux embouteillages urbains n’auront plus à s’inquiéter étant donné que le véhicule est équipé du mode de conduite assistée automatique de niveau L2+, mais aussi d’un système d’assistance en cas d’embouteillages, d’un régulateur de vitesse adaptatif, ainsi que d’une multitude d’autres fonctions…

La rangée avant du SF5 se caractérise par la présence de sièges sportifs et sophistiqués, qui sont dotés de fonctions de ventilation, de chauffage et de massage. Le mode d’accueil intelligent rend la voiture encore plus conviviable et agréable à utiliser au quotidien.

Le nouveau SERES SF5 sera disponible dans tous les magasins Huawei en Chine à partir du 21 avril. Commercialisé aux prix de 246 800 CNY (4 roues motrices) et de 216 800 CNY (2 roues motrices), ce véhicule d’exception est décliné en quatre coloris: Deep Ocean Blue, Charcoal Black, Pearl White et Titanium Silver Grey. Il est également proposé en plusieurs finitions intérieures (Midnight Black, Garnet Red et Ivory White).

Des test drives du véhicule seront organisés au niveau des points de ventes de Huawei en Chine.