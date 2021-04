Emirates Airline renforce ses services vers Casablanca et augmentera sa fréquence à 12 vols hebdomadaires

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les vols supplémentaires d’Emirates seront opérés entre Casablanca et Dubaï par le Boeing 777-300ER. Le vol EK753 fera son départ de Dubaï à 10h30 et arrivera à Casablanca à 14h55. Le vol EK754 quittera l’aéroport de Casablanca à 17h45 et atterrira à Dubaï à 05h05 le lendemain.

Rashed Al Fajeer, Directeur Général d’Emirates pour le Maroc, a déclaré: «Depuis la reprise de nos vols vers Casablanca en septembre 2020, la demande pour les voyage au départ du Maroc vers Dubaï n’a cessé d’accroitre, que ce soit pour le tourisme ou les affaires. Nous sommes ainsi très heureux d’augmenter nos services quotidiens, ce qui offrira non seulement plus de flexibilité, de choix et de connectivité aux passagers, mais renforcera également le tourisme et les affaires entre les deux pays. »

«Nous opérons nos services au Maroc depuis près de 20 ans, et cela témoigne de notre engagement envers le Maroc et nos clients qui ont accès à notre vaste réseau, via Dubaï, et qui profitent d’une expérience de voyage inégalée et de voyages sûrs et fluides », ajoute-t-il.

Les passagers voyageant avec Emirates ne s’ennuieront jamais grâce au système de divertissement «Ice» disponible à bord des vols de la compagnie et qui propose, à la demande, pas moins de 4 500 chaînes de divertissement audiovisuel, dont les derniers films, musiques, livres audio et jeux, ainsi que des programmes dédiés aux enfants.

Emirates a redémarré progressivement et en toute sécurité ses opérations sur son réseau. Depuis qu’elle a repris l’activité touristique en toute sécurité en juillet, Dubaï reste l’une des destinations de vacances les plus populaires au monde, en particulier pendant la saison hivernale. La ville est ouverte aux voyageurs d’affaires et de loisirs internationaux. Des plages baignées de soleil et des activités patrimoniales aux installations d’accueil et de loisirs de classe mondiale, Dubaï offre une variété d’expériences splendides. Dubaï est devenue l’une des premières villes au monde à recevoir la certification Safe Travel du World Travel and Tourism Council (WTTC), avec des mesures complètes et efficaces pour assurer la santé et la sécurité des visiteurs.

Flexibilité et sécurité: les politiques de réservation d’Emirates offrent aux passagers flexibilité et confiance dans leurs projets de voyage. Les voyageurs avec des billets émis avant le 30 septembre 2020 pour des voyages avant le 31 décembre 2021 peuvent effectuer un changement de réservation à tout moment sur 36 mois. Soit une prolongation de douze mois par rapport à la règle précédente.

Les clients ayant des billets émis après le 1er octobre 2020 pour un voyage avant le 31 décembre 2021 se voient quant à eux offrir une prolongation de validité de 36 mois. Il n’y aura pas de frais supplémentaires pour la réémission d’un billet et les bons d’échange ou les segments de vol non utilisés des billets Emirates continueront d’être remboursés sans frais supplémentaires.

Les clients détenant des billets émis directement par la compagnie aérienne, ou via www.emirates.com ou les bureaux de vente ou les centres d’appels de la compagnie, n’ont pas besoin de contacter Emirates car la validité des billets sera renouvelée automatiquement. Quant aux clients ayant réservé leurs billets par l’intermédiaire d’une agence de voyage doivent la contacter avant la date d’expiration pour une réémission des billets. Plus d’informations sont disponibles ici.

Voyagez en toute confiance: Tous les passagers d’Emirates peuvent voyager en toute sécurité et avec une plus grande tranquillité d’esprit grâce à l’assurance voyage multirisque et à la couverture COVID-19 gratuite, une première dans le secteur aérien. Cette couverture globale est offerte par Emirates sur tous les billets achetés à partir du 1er décembre 2020. Détails de la politique et plus d’informations ici.

Santé et sécurité: Emirates a mis en œuvre un ensemble complet de mesures, y compris la distribution de kits d’hygiène gratuits contenant des masques, des gants, du désinfectant pour les mains et des lingettes antibactériennes, à tous les passagers afin d’assurer la sécurité des passagers et des employés, tant au sol que dans le l’air, à chaque étape de leur voyage, visitez le: www.emirates.com/yoursafety

Les clients sont encouragés à vérifier les dernières règlementations de voyage du gouvernement dans leur pays d’origine et à s’assurer qu’ils répondent aux exigences de voyage de leur destination finale.