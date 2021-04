West Beirut, l’émancipation d’un ado en pleine guerre civile

Sorti huit ans après la fin de la guerre civile au Liban, West Beirut (A l’abri, les enfants) répond d’abord à un contexte bien particulier. Le centre national du cinéma au Liban a été détruit. Des cinéastes de renom ont eux aussi trouvé la mort. Il n’y avait que le regard des journalistes et les images de guerre.

Le Liban était devenu une nation qui n’avait plus d’images d’elle-même. Les Libanais, méconnaissables. Oublier, c’est tout ce qui leur importait. Le cinéaste Ziad Doueiri a alors décidé de reconstituer et de fabriquer des images proprement libanaises et soigner des plaies profondes. Une guerre civile vue de l’intérieur, autobiographique avant tout. La première scène est sublime. Nous sommes en 1975, dans une école française à Beyrouth. Les…