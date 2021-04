Ce qu’il faut attendre de la prochaine réunion du Conseil de sécurité sur le Sahara

Près de six mois après l’adoption de la dernière résolution prorogeant le mandat de la Mission des Nations Unies au Sahara (Minurso) pour une durée d’un an au mois d’octobre dernier, le Conseil de sécurité se réunit de nouveau pour discuter du dossier du Sahara. Cette réunion se tiendra le 21 avril en visioconférence et sera marquée par les interventions de Michael Kingsley-Nyinah, secrétaire général adjoint de l’ONU pour l’Afrique, et le chef de la Minurso, le Canadien Colin Stewart. Ce briefing devrait être la dernière intervention du chef de la Minurso auprès du Conseil de sécurité avant qu’il ne quitte ses fonctions durant l’été. Cette nouvelle réunion est une application concrète de la résolution 2548 adoptée au mois d’octobre et en vertu de laquelle un point sur la situation au Sahara doit…