Jamal Boushaba, entre l’art et la poésie

On le connaissait critique d’art, du cinéma aux arts plastiques en passant par plusieurs autres formes, on le découvre poète, avec son recueil Champs de nuit.

Jamal Boushaba a collaboré avec plusieurs supports où il s’est occupé surtout de suivre l’activité culturelle nationale et en la commentant.

Entretemps, il a multiplié les expériences journalistiques et a également exercé en tant que chroniqueur TV et animateur radio, commissaire d’expositions, etc.

Champs de nuit est son premier recueil de poésie.

Champs de nuit, de Jamal Boushaba, éd. Le Fennec (2021).

