Covid-19 : pourquoi le Maroc ne dispose toujours pas d’autotests de dépistage

De loin, il ressemble à un test de grossesse, un trait si négatif, deux traits si positif. L’autotest Covid-19 se présente comme une alternative au test PCR. Surtout que celui-ci possède une fiabilité clinique de 80 % en cas de symptômes (maux de tête, nez qui coule, fatigue, souffle court).

À la différence d’un test RT-PCR qui recherche l’ARN du virus, ou du sérologique qui se penche sur les anticorps, l’autotest antigénique tente de détecter la présence de la protéine du virus. Le principe est le même que le test naso-pharyngé, à la différence qu’il est inutile d’aller aussi profondément dans le pharynx : une plongée de 2 à 4 cm dans la narine suffit pour obtenir un résultat.

Après avoir effectué le prélèvement, il suffit de placer l’écouvillon dans une solution distribuée avec le kit, et de placer une goutte de ce liquide sur la cassette d’analyse. En 15 minutes, les doutes sont pratiquement levés sur votre infection au Covid-19. En répétant l’opération 2 à 3 fois pendant la période de développement de la maladie, on obtient un résultat quasiment sûr et fiable.

Le prix de ces autotests vendus en pharmacie en Europe varie entre 5 et 10 euros, soit entre 55 et 110 dirhams le kit de dépistage. Et 30 euros, soit approximativement 330 dirhams, la boîte de cinq autotests.

Sacro-saint PCR

La référence au Maroc reste le test PCR. Cependant, dans les laboratoires privés, son coût peut varier entre 500 et 900 dirhams, une barrière financière pour la majorité de la population. Contacté par TelQuel, la société Masterlab, spécialisée dans l’import et la distribution de matériel médical à Rabat, explique que la solution de recourir aux autotests n’a pourtant pas encore été envisagée : “Pour importer et mettre en place de nouveaux tests Covid, il nous faut l’autorisation des hautes instances de la santé au Maroc, sauf que pour l’instant, ce n’est pas dans la réflexion immédiate”, nous explique-t-on. D’autres professionnels du secteur pointent du doigt “l’extrême lenteur” des procédures de demandes d’autorisation au niveau de la Direction du médicament et de la pharmacie (DMP), rattachée au ministère de la Santé.

“Si l’autotest est mis en vente à 200 dirhams, ça ne changera pas grand-chose. La barrière financière sera toujours là” Tayeb Hamdi, vice-président de la Fédération nationale de la santé

Si le ministère de la Santé n’a pas donné suite à nos sollicitations, pour Tayeb Hamdi, vice-président de la Fédération nationale de la santé, ces autotests peuvent constituer un indicateur toujours bon à prendre, mais sont loin d’être une solution miracle. “Le problème, c’est que pour ceux qui n’ont pas les moyens de faire le PCR, si l’autotest est mis en vente à 200 dirhams, ça ne changera pas grand-chose. La barrière financière sera toujours là, estime-t-il. Ensuite, sur le plan épidémiologique, la difficulté sera la traçabilité des personnes positives : comment savoir si la personne positive va se déclarer aux autorités sanitaires ?”

“Cependant, ces tests ont dorénavant une valeur scientifique, poursuit Tayeb Hamdi. Sur le plan sanitaire, ils pourraient permettre aux personnes qui souhaitent se faire tester de lever une ambiguïté. De plus, je dis cela au moment où la situation épidémiologique est relativement sous contrôle, mais si demain il y a une flambée des cas de Covid au Maroc, ce sera une tout autre histoire. Dans ce cas, ces tests pourront être d’une très grande utilité.”

Pour tous les pays du monde, le must reste le prélèvement PCR, seul test considéré comme “fiable” malgré le fait qu’il existe une marge de faux positif, et de faux négatif. Les autres alternatives restent des solutions de soutien face à l’épidémie. L’argument souvent évoqué en faveur du PCR est sa grande capacité de traçabilité. Il permet en effet aux institutions de santé de pouvoir comptabiliser le nombre de cas quotidiens, car les laboratoires ont accès aux données des résultats. Mais l’autotest est-il réellement intraçable ?

Fausse excuse

“Il ne faut pas chercher de fausses excuses, tranche Oualid Amri, vice-président de la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens. Des personnes perdent le goût et l’odorat, se sentent malades et ne vont même pas faire le test, soit pour des raisons financières, soit parce qu’ils n’ont tout simplement pas envie. Ces personnes ont des symptômes, et ils vont acheter du Doliprane ou de la vitamine D !”

“En ce qui concerne la traçabilité, je pense que les services de santé de proximité que nous sommes sont tout à fait habilités à créer un suivi personnalisé, plaide le pharmacien. Plusieurs solutions s’offrent à nous, comme obliger les personnes qui veulent se procurer le test à se déclarer et laisser leurs coordonnées, par exemple. Nous pouvons tenir des registres aussi. De toute façon, normalement, on pourra savoir si ces personnes sont positives parce qu’elles reviendront pour demander un traitement.”

Il faut rappeler aussi que le nombre de dépistages ne cesse de diminuer. Fin mars 2021, la cadence à atteint un record baissier de 68.454 tests PCR par semaine. Et cette tendance s’accentue selon les professionnels, alors même que les variants inquiètent les autorités sanitaires depuis les premiers cas détectés dans le royaume.

“Ce genre de test pourrait permettre de dépister une plus grande partie de la population et de mieux se prémunir contre l’épidémie” Oualid Amri, vice-président de la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens

Pour Oualid Amri, l’importation de ces dispositifs doit être une priorité pour les autorités sanitaires. “Je suis à 100 % pour que ces tests soient déployés dans nos pharmacies. Aujourd’hui, dans certaines régions, il n’y a même plus de dépistage, et ce à cause de plusieurs contraintes : le déplacement compliqué vers les laboratoires, la peur de la proximité parfois longue avec des gens potentiellement positifs, les prix des tests qui peuvent aller jusqu’à 900 dirhams dans certains laboratoires”, énumère le pharmacien.

Et de conclure : “Ce genre de test pourrait permettre de dépister une plus grande partie de la population et de mieux se prémunir contre l’épidémie. Si l’État fixe le prix de ces autotests, il y aura déjà une grosse différence avec les 700 dirhams en moyenne pour un test PCR dans un laboratoire.”

Les alternatives ont la vie dure

Peut-on espérer voir ces tests dans nos pharmacies ? Rien n’est moins sûr. Les alternatives au PCR ont toujours de grosses difficultés à s’introduire au royaume. Déjà, en novembre 2020, les discussions autour du test antigénique avaient abouti à une situation très floue. Pour les acteurs de la santé, il n’a pas été assez mis en valeur. Et pourtant, sa fiabilité à détecter les cas positifs a fait ses preuves.

Le sérologique, ce cousin mal-aimé, n’a pas non plus convaincu tout le monde, et son usage reste marginal. Il faut dire que les laboratoires ont beaucoup misé sur le test PCR. Aucun intervenant n’a souhaité aborder la question des bénéfices et/ou des recettes. Reste que le prix de ce système de dépistage est, pour le moment, extrêmement coûteux pour une large tranche de la population marocaine.