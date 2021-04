Volvo Cars Maroc propose désormais le Plug-In hybrid au prix du diesel

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La gamme Volvo Recharge allie technologies, design et matériaux durables pour une conduite encore plus performante. Et comme la sécurité a toujours été au cœur des priorités de Volvo, la gamme Volvo Recharge propose les véhicules rechargeables les plus sécurisés du marché.

« Volvo innove depuis toujours dans le domaine de la sécurité des personnes, mais aussi de la planète. Aujourd’hui, les véhicules hybrides de la marque sont le fruit d’une évolution naturelle qui est doublée d’une déclaration d’intention sans détour et qui démontre à quel point Volvo demeure résolument engagé en faveur de la mobilité durable et de la réduction des émissions », a déclaré M. El Mehdi Boughalem, Directeur SAV chez Scandinavian Auto Maroc.

Les véhicules hybrides de Volvo Cars offrent une combinaison sans compromis qui se base sur la présence d’une batterie à recharge électrique efficace et d’un moteur à essence performant et compact. Une telle combinaison permet d’obtenir une réduction considérable des émissions, une incroyable souplesse dynamique et une expérience de conduite inégalée.

La technologie plug-In Hybrid de Volvo est basée sur trois modes de conduite : tout d’abord le mode Pure 100 % électrique qui permet de profiter d’un démarrage en douceur de votre véhicule avec zéro émission de CO2, avant de passer à la vitesse supérieure via le mode Power et d’optimiser au maximum votre consommation à travers le mode Hybrid. Dans tous les cas, la combinaison des moteurs électrique et thermique vous permettra de bénéficier d’une efficience naturelle et de conditions de conduite à la fois raffinées et souples. Le moteur plug-in Hybrid peut être rechargé à partir d’une station de recharge domestique ou publique et ce par le biais d’un câble de type MODE 2. Il se recharge également lors des freinages et des décélérations.

Il est à noter que cette campagne promotionnelle qui a été lancée par Volvo Cars Maroc et qui propose le Plug-In Hybrid au prix du diesel, intervient dans le sillage de la campagne pédagogique de l’hybride Volvo destinée à informer les clients et prospects quant à l’utilisation de cette technologie et aux nombreux avantages qu’elle offre en termes de consommation de coûts, de conduite, différence entre les motorisations, recharge, impact sur l’environnement, etc.

En 2020, Volvo Cars avait lancé une gamme complète de véhicules hybrides rechargeables et électriques. D’ici 2025, le constructeur suédois nourrit l’ambition selon laquelle 50% des véhicules qui sortiront de ses chaînes de production seront exclusivement électriques, tandis que les 50% restants seront hybrides. A l’horizon 2040, Volvo Cars vise la neutralité climatique sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, et ce conformément aux objectifs de l’Accord de Paris.

Rappelons que Volvo Cars a reçu, en février dernier, la notation la plus élevée pour sa performance en matière de développement durable, et qui lui a été attribuée par EcoVadis, l’un des principaux fournisseurs d’évaluations en matière de durabilité des entreprises, ce qui ne manque pas de renforcer davantage la position du constructeur suédois parmi les entreprises les plus soucieuses du développement durable au sein de l’industrie automobile.