Le vol historique EK2021 célèbre l’impressionnante campagne de vaccination et souligne la volonté de l’industrie de l’aviation des Emirats Arabes Unis pour la reprise des voyages

Ce vol spécial, qui transportait à bord un équipage et des passagers entièrement vaccinés, était d’une ampleur sans précédent dans l’industrie. Avec près de 400 clients entièrement vaccinés à bord, le vol illustre la confiance et l’excitation intactes pour les voyages aériens.

Le vol EK2021 a également été soutenu par des équipes entièrement vaccinées dans tout l’écosystème de l’aviation, de l’équipage de bord au personnel au sol, démontrant la disponibilité de l’écosystème aéronautique des EAU à soutenir la reprise en toute sécurité des voyages aériens.

Malgré la pandémie, les Émirats Arabes Unis ont conservé leur statut de plaque tournante mondiale de l’aviation et continueront de renforcer leur position en tant que hub du trafic de passagers et de fret en investissant dans des innovations et des collaborations étroites avec toutes les parties prenantes.

Il y avait à bord de l’EK2021 un groupe de hauts officiels représentant les principales entités du secteur de l’aviation et de la santé invités par Emirates.

Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président-Directeur Général d’Emirates Airline & Group, a déclaré: «Le rythme rapide et les progrès des EAU dans la vaccination de notre population témoignent de la vision et de l’engagement de nos dirigeants à protéger nos communautés et à gérer la pandémie en adoptant les mesures appropriées pour protéger à la fois les nationaux et les résidents. Le vol d’aujourd’hui reflète les efforts combinés et le dévouement de toutes les parties prenantes pour soutenir le programme de vaccination et la mise en œuvre de protocoles au cours des 12 derniers mois pour assurer un voyage en toute sécurité, encourager les vols passagers et mettre en place des bases solides pour la reprise de l’activité aérienne en toute sûreté. Emirates continue de soutenir le programme national de vaccination et nous sommes satisfaits des progrès réalisés au sein du groupe en vaccinant nos employés. »

Adel Al Redha, Directeur des Opérations d’Emirates, a déclaré: « Nous tenons à remercier le Ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats Arabes Unis, l’Autorité sanitaire de Dubaï, l’Autorité générale de l’aviation civile des EAU (GCAA), les aéroports de Dubaï, le GRFDA, la police de Dubaï, Airbus et Pure Santé ainsi que d’autres partenaires pour leur étroite coopération et leur soutien à notre vol spécial. »

Les EAU ont actuellement l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde pour ses citoyens et résidents avec une moyenne de 90,22 doses pour 100 personnes. Les efforts notables des autorités sanitaires des EAU ont largement contribué à l’administration de près de 9 millions de doses du vaccin Covid-19.

En parallèle, le programme de vaccination du Groupe Emirates a été déployé auprès de ses employés basées aux EAU il y a moins de trois mois, et depuis lors, des vaccins COVID-19 ont été administrés à plus de 35000 employés d’Emirates dans ses centres de vaccination.

Le vol spécial a été opéré par le nouveau A380 d’Emirates, doté des tout derniers sièges Premium Economy et des cabine rénovées dans toutes les classes de voyage. Les clients de la Première Classe et de la Classe Affaires ont pu se rencontrer et communiquer en toute sécurité dans l’emblématique salon à bord de l’A380. Par ailleurs, tous les clients ont apprécié un repas complet.

Tous les passagers du vol EK2021 ont reçu des tests rapides pour PCR COVID-19, facilités par Pure Health. Pure Health, le plus grand fournisseur de solutions de soins de santé intégrées aux EAU, a facilité la réalisation d’environ 4 millions de tests PCR dans les aéroports de Dubaï à ce jour. Il a également joué un rôle très important en apportant son soutien aux tests COVID-19 à l’industrie aéronautique dans son ensemble, depuis le début de la pandémie.

Les passagers ont reçu les pins verts « Choose to Vaccinate » et après leur débarquement, ils ont reçu des certificats commémoratifs pour leur participation à cette initiative.

Tous les revenus de ce vol ont été offerts à Emirates Airline Foundation, l’organisation caritative à but non lucratif qui soutient des projets à travers le monde pour l’amélioration de la qualité de vie des enfants défavorisés.