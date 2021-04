Le groupe Roca révolutionne son design et dévoile à Casablanca son showroom nouvelle génération avec des technologies inédites au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Roca se transforme et révèle son nouveau visage au boulevard Massira. Pour la première fois au Maroc, le showroom nouvelle génération propose au public les produits des trois grandes marques du groupe: Roca, Armani/Roca et Laufen, ainsi qu’un large éventail de nouveautés technologiques. L’innovation est perceptible à tous les niveaux, depuis la façade en LED jusqu’au loft intérieur dédié aux professionnels en passant par un espace dédié aux personnes à mobilité réduite et un logiciel de conception 3D qui permet de créer la salle de bains idéale.

Le showroom est réparti en trois zones distinctes symbolisées par les trois marques. Au rez-de-chaussée, le public peut découvrir l’univers Armani/Roca et ses collections emblématiques Baya et Island, avec lesquelles l’icône de la mode Giorgio Armani exprime sa vision exclusive de la salle de bains. Au premier étage, ce sont les gammes luxueuses de Laufen qui s’offrent au regard avec les collaborations de designers internationaux : Peter Wirz, Toan Nguyen, Ludovica+Roberto Palomba, Stefano Giovannoni et Konstantin Grcic.

Le visiteur a également rendez-vous avec les dernières créations de Roca. Un concentré de savoir-faire incarné par de nombreuses innovations, comme la technologie FineCeramic, 30% plus robuste que la céramique classique, qui permet de réaliser des contours très fins pour des vasques aux formes épurés avec un poids 40% plus léger, ou encore une nouvelle génération de couleurs exclusives qui habillent les collections à succès Beyond et Inspira.

Avec des ventes en hausse ces dernières années, les solutions à succès de Roca en matière de de robinetterie sont par ailleurs mise en valeur avec un très large choix de robinetteries et une gamme de couleurs élargie disponibles pour tous les goûts et budgets.

Au programme encore des nouvelles technologies : la collection Touchless de Roca, adaptée aux nouveaux standards de prévention, et les produits de la gamme Smart Toilet, In-Wash et son système intuitif de télécommande, W+W, qui combine en une seule pièce le lavabo et la cuvette de W.C., et In-Tank, une cuvette de W.C. suspendue avec un réservoir intégré dans la cuvette.