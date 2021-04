L’affaire Brahim Bouhlel, ou quand les réseaux sociaux s’emparent de la justice

Brahim Bouhlel, jeune humoriste et acteur franco-algérien révélé par la série Validé, a l’habitude de se rendre au Maroc et plus particulièrement à Marrakech. Le 4 avril, il a posté sur les réseaux sociaux une vidéo voulue humoristique, mais insultante à l’égard du royaume. Insultante vis-à-vis des femmes marocaines, mais aussi des enfants mis en scène sur cette vidéo.

Dès sa diffusion, la vidéo a généré une série de commentaires et une vague d’indignation, notamment de la part de Franco-Marocains. Si l’indignation, initiée par l’ancien rappeur et boxeur franco-marocain Kamelancien, est légitime et témoigne de tout l’amour et la fierté que portent ces célébrités binationales à leur pays d’origine ou au pays de leurs parents, la réaction judiciaire semble toutefois disproportionnée.