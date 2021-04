Au Parlement, les procédures et le PJD menacent de torpiller le projet de loi sur la légalisation du cannabis

La légalisation du cannabis, ce n’est pas pour demain. Adopté en Conseil de gouvernement le 11 mars, après deux semaines d’examen, le projet de loi 13.21 autorisant l’usage cannabis à des fins industrielles et thérapeutiques est au point mort au Parlement. Abdelouafi Laftit, auteur du texte et ministre de l’Intérieur, l’avait pourtant soumis au bureau de la Chambre des représentants le 31 mars. Depuis, les débats ne s’agitent plus autour du contenu du texte, mais du choix de l’instance parlementaire devant l’examiner. Censé permettre un décollage économique du pays, tout en permettant à des milliers de Marocains de sortir de la clandestinité, le projet de loi n’est pas près d’être adopté. La faute à des calculs politiciens et des considérations électorales.

À la recherche d’un arbitre

Quelques minutes avant le passage de Saâd-Eddine El Othmani…