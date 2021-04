[VIDÉO] Quand le prince Phillip visitait le Maroc

Les images étaient encore en noir et blanc, et le Maroc décrit comme ce pays mystique au charme oriental si particulier. Nous sommes en 1964 lorsque la télévision britannique accompagne le Prince Phillip, duc d’Édimbourg, lors d’une tournée de fin d’année qui l’emmène en Allemagne de l’Ouest, en France, en Belgique puis au Maroc.

Au Maroc, le membre de la famille royale britannique visite Rabat et ce qui semble être les étals situés le long de la médina, dans la très célèbre rue des Consuls de la capitale. Le prince est fasciné par “l’ambiance nord-africaine”, pour reprendre les termes du commentateur qui anime cette visite effectuée à l’invitation de la famille royale marocaine.

Dans une ambiance qui n’aurait rien à envier à la série The Crown, le prince Phillip conclut sa première journée au Maroc par un dîner avec le roi Hassan II et le prince Moulay Abdellah. C’est d’ailleurs aux côtés du petit frère du souverain que le duc d’Édimbourg passe l’ensemble de cette première soirée dans la capitale.

Mais le prince Phillip ne s’est pas arrêté là puisque sa visite au Maroc l’emmène également dans la ville impériale qu’est Marrakech. Dans la ville ocre, le mari d’Elisabeth II visite la médina ainsi que les artisans qui s’activent autour de la célèbre place Jamaâ El Fna.

Toujours accompagné du prince Moulay Abdellah, décrit comme le “prince Moulay” par la télévision britannique, le prince Phillip découvre la culture marocaine en accéléré. Assis dans une tente traditionnelle, il voit d’abord une troupe gnaoua performer pour lui. Last but not least, après le son des qraqeb c’est le son des fusils utilisés par les cavaliers marocains spécialistes de la tbourida que le prince Phillip a pu entendre. Le prince enfourchera même une monture pour cavaler aux côtés des cavaliers marocains.

Après cette visite du prince Phillip d’autres membres de la famille royale britannique visiteront le Maroc. Parmi eux, la reine Elisabeth II qui s’est rendue à Casablanca, Marrakech et Rabat en octobre 1980. Plus récemment, c’est le prince Harry qui s’était rendu au royaume aux côtés de son épouse, la princesse Meghan. Une visite placée sous le signe de l’égalité des genres pour Meghan et le Prince Harry qui s’étaient rendus dans le village d’Asni, au cœur du Moyen Atlas, pour y promouvoir l’égalité des genres.