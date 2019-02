Henné, match de foot et féminisme : le premier jour de Meghan et du Prince Harry dans le Haut Atlas

Le petit village d’Asni, au coeur des montages de l’Atlas, était en ébullition, ce dimanche 24 février. Des centaines de badauds bordaient les rues habituellement calmes du centre-ville, brandissant des drapeaux anglais ou marocain miniatures et entonnant des youyous et des chants populaires. Plusieurs semaines que les habitants attendaient avec impatience l’arrivée de l’un des couples princiers les plus scrutés du monde : le prince Harry et son épouse Meghan Markle, enceinte de 7 mois. Certains ont même appris quelques mots d’anglais pour l’occasion.

Le couple est arrivé à Asni en hélicoptère, à 11 heures, sous un soleil de plomb. Comme l’ont immédiatement noté les tabloïds Britanniques, Meghan était vêtu casual : blazer bleu marine et jean noir, bien loin de la robe rouge Valentino qu’elle portait à son arrivée à l’aéroport de Casablanca, samedi 23 février.

L’égalité des genres au coeur de la visite

Meghan et Harry ont d’abord rencontré les jeunes filles bénéficiaires du projet « Education For All » (EFA), une ONG fondée en 2007 par le philanthrope Michael McHugo. L’EFA construit, finance et gère cinq pensionnats pour favoriser la scolarisation de près de 200 filles âgées de 12 à 18 ans, dans les montagnes du Haut Atlas.

Une cause chère à Meghan, qui avait déclaré « le féminisme est une question d’équité » dans un discours très remarqué en Nouvelle-Zélande, en 2018, alors même que le protocole interdit à tout membre de la famille royale de s’exprimer sur quelconque sujet à portée politique.

Meghan a pris part à une cérémonie traditionnelle au henné, dessiné par Samira, 17 ans, élève à l’EFA depuis 6 ans. Le couple a ensuite rencontré le fondateur de l’ONG, Michael McHugo, qui a été décoré par le Prince Harry pour son travail en faveur de l’égalité dans l’éducation au Maroc.

Le tatouage à peine sec, Meghan et le Prince Harry étaient déjà attendus au lycée qualifiant du Grand Atlas, où ils ont assisté à un match de football mixte. Meghan a longuement discuté avec les jeunes joueuses ; Harry, plutôt amateur de rugby, a fait quelques timides passes, devant le regard amusé des lycéens.

Demain, le couple se rendra à la Fédération royale marocaine des sports équestres avant d’assister à un cours de cuisine avec l’un des plus grands chefs marocains à Rabat. Pour clore leur tournée au Maroc (le dernier voyage de Meghan avant son accouchement), le couple se rendra dans les jardins andalous où ils rencontreront des jeunes entrepreneurs sociaux, avant de rejoindre Londres.