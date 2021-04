realme lance la semaine de la qualité sur ses produits

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Un système de contrôle en 6 étapes

Chaque nouveau produit est défini en fonction des exigences des jeunes utilisateurs. Le personnel de R&D de realme teste la qualité de ces produits à travers un système qui utilise l’intelligence artificielle et qui est intitulé «AI Simulation Test». Par le biais de ce système, realme effectue des tests de qualité simulés qui permettent de qualifier chaque produit. L’équipe de contrôle qualité possède un droit de veto sur chaque produit qu’elle peut rejeter si elle estime qu’il est de mauvaise qualité. Le processus de conception de chaque smartphone repose sur 6 étapes. Chaque smartphone produit est systématiquement testé à l’usine. L’équipe de contrôle qualité est impliquée à tous les niveaux du processus de fabrication et à chaque étape.

Des produits étudiés pour les «digital natives»

Afin de s’assurer que les smartphones qu’il produit soient suffisamment fiables, realme les soumet à différents scénaris extrêmes. Au cours des dernières années, Realme a réalisé plus de dix mille enquêtes auprès de différentes catégories de jeunes. Ces enquêtes ont permis à realme de porter ses normes de qualité à un niveau supérieur en étudiant la manière avec laquelle les « digital natives » utilisent leurs smartphones. Chaque smartphone que realme produit est soumis à différentes conditions (température élevée et basse, humidité élevée et basse, vapeurs qui simulent la transpiration, gouttes, pluie, chutes diverses, rayures, liquides, taches, etc.)… A titre d’exemple, pour s’assurer qu’ils soient suffisamment résistants aux chutes accidentelles qui se produisent lors d’activités sportives telles que le skateboard ou le parkour, les produits realme subissent des tests de chutes d’une hauteur allant jusqu’à 1,8 mètre sur plusieurs côtés et sur différents types de surfaces. Pour simuler des conditions de voyage, realme soumet ses produits à de hautes températures (allant de 40 degrés Celsius à 75 degrés Celsius). La procédure mise en place par realme pour évaluer la qualité de ses produits s’articule autour de 130 tests différents réalisés au sein de 200 environnements simulés.

Une certification qualité établie en collaboration avec TÜV Rheinland

realme travaille étroitement avec le célèbre organisme de contrôle TÜV Rheinland afin faire passer ses procédures de qualité à un niveau supérieur et établir ainsi une nouvelle certification de fiabilité qui repose sur des normes extrêmement strictes. Il convient de noter que realme est la première marque de smartphones au monde à avoir obtenu la très prestigieuse certification de qualité TÜV Rheinland. Après plus de 8 mois de recherche et de tests, TÜV Rheinland et realme ont créé conjointement la certification TÜV Rheinland Smartphone High Reliability, qui sert désormais de norme industrielle de référence pour les principaux marchés de smartphones du monde. Pour rappel, le processus de certification haute fiabilité de TÜV Rheinland pour les smartphones repose sur 23 tests majeurs, parmis lesquels 10 scénarios de test d’utilisation.

Une conception structurelle adaptée pour les jeunes

Fournir de la très haute qualité à faible prix pour les jeunes est l’objectif principal de realme. Étant donné que les jeunes utilisent au quotidien les produits realme, de nombreux défis en termes de conception structurelle sont relevés tous les jours. Par exemple, sur la série C, la méga-batterie a été installée efficacement sur chaque

smartphone afin que celui-ci puisse être utilisé plus fréquemment sans poser de problème de confort, de facilité d’utilisation ou de fiabilité dans le temps. Les smartphones de cette série bénéficient d’une conception structurelle très efficace qui permet d’utiliser de manière judicieuse leur espace intérieur, tout en garantissant une fiabilité de haut niveau au produit.

Un design avant gardiste

Pour réaliser un design ID de produit qui soit parfaitement avant-gardiste et moderne, l’équipe de realme ne s’épargne aucun effort. Afin de fournir un design parfaitement dans l’ère du temps pour les jeunes, realme utilise différentes techniques telles que la sculpture au laser ou encore la pulvérisation de polymères. Chaque matériau que realme applique à ses produits est minutieusement sélectionné parmi des centaines de matériaux qui ont subi plusieurs séries de tests (exemple test anti-traces de doigts, résistance à l’usure, étanchéité, poussière, etc.).

Des process industriels de pointe

Notons que les unités de production de smartphones realme sont parmi les plus avancées au monde: c’est à partir de ces usines que sont fabriqués les smartphones les plus tendances et les plus fiables à destination des jeunes du monde entier. Toutes les pièces détachées des smartphones realme sont conservées dans des entrepôts pour une durée de 3 ans. De cette manière, realme peut pallier à tout type de problème lors de l’après-vente. realme a également beaucoup investi dans des usines intelligentes qui sont entrain d’être progressivement automatisées dans le but de réduire les erreurs humaines et d’améliorer l’efficacité et la précision des processus de fabrication. L’un de ces exemples d’automatisation des usines realme est la ligne de production SMT chargée de placer les composants sur la carte mère PCB. Le taux d’automatisation actuel est de 87,5 %, ce qui est déjà bien supérieur aux normes industrielles en vigueur. Il s’agit là encore d’une garantie de qualité supplémentaire pour les jeunes utilisateurs qui pourront profiter pleinement de leurs appareils en toute confiance. realme a en outre mise en place un système de service après-vente particulièrement efficace qui prend en charge toutes les demandes formulées au niveau mondial. Ce service fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et fournit des réponses ultra rapides à toutes les demandes (moins de 3 heures).