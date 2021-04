Le Festival international du rire de Casablanca aura lieu en distanciel du 15 au 18 avril

Le festival international du rire de Casablanca, organisé par l’Association “’Art et Culture”, offrira au public casablancais “un plateau artistique formidable, et des soirées de rire non-stop – Dahk fabour mora laftour”, ajoute la même source.

Le festival proposera une sélection de sa programmation en ligne disponible pour les internautes sur des plateformes digitales nationales et internationales. Le festival démarrera sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube et sur les sites du FIRC, de 2M, Radio 2M, TopTv et d’autres plateformes, fait savoir le communiqué.

Une programmation variée

Au menu figurent des shows d’humoristes de France, de Russie, du Cameroun, du Sénégal, de Tunisie et d’Égypte, aux côtés de grands noms de la comédie nationale.

Cette 16e édition, qui mettra en avant des figures de la comédie nationale et internationale, comme Fatih, Sayed Abdou ou Samia Orosemane, rendra hommage à des comédiens marocains de renom.

Les organisateurs promettent un programme riche et varié. Outre les spectacles, une journée d’étude sera animée par des professeurs chercheurs sur “l’anecdote d’hier et d’aujourd’hui”.

Opportunité pour les humoristes en herbe

Le festival renouvelle l’expérience de l’année dernière en allant à la recherche d’humoristes en herbe, relève la même source, ajoutant qu’un grand concours sera organisé à cet effet afin de sélectionner huit à dix candidats marocains, pour présenter un sketch ou un stand-up en langue française ou arabe, en partenariat avec l’agence de production Image Factory.

Pour cette édition, l’action “Opération rions ensemble” sera menée au profit des associations SOS village d’enfants et l’Heure joyeuse.

Le FIRC a pour ambition de faire profiter le public de l’humour sous toutes ses formes, en vue d’offrir la joie, la gaieté et l’espoir.

(avec MAP)