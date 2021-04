Confinement, dépression et addictions : une saison en enfer

Un an s’est écoulé depuis le début de la pandémie. Un an de doutes, de mauvaises nouvelles, de mesures restrictives… et de mal-être. Les Marocains n’ont pas été épargnés par le coronavirus et ses conséquences, notamment psychologiques. Peu visibles en surface, les effets n’en sont pas moins dévastateurs.

“La santé mentale des Marocains va de plus en plus mal, nous enregistrons de plus en plus de troubles anxieux et dépressifs liés à la pandémie. C’est une réalité dans les cabinets de psychiatrie adultes, mais aussi enfants”, s’inquiète le psychiatre Hachem Tyal. Et de poursuivre: “On a de plus en plus de troubles…