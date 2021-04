Ramadan : les commerces et restaurants autorisés à ouvrir jusqu’à 19h

Après l’annonce par le gouvernement d’instaurer un couvre-feu entre 20 h et 6 h durant le ramadan, plusieurs Marocains se sont interrogés sur les horaires de fermeture des commerces.

Selon Mohamed Abou El Fadel, secrétaire général de la Fédération marocaine des cafés et de la restauration rapide, et coordinateur de la Confédération marocaine des métiers de bouche, tous les commerces et restaurants seront autorisés à ouvrir jusqu’à 19 h.

C’est ce qui a été convenu, selon notre interlocuteur, entre les représentants des différentes associations et fédérations, le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Industrie et du Commerce.

La même source ajoute que les restaurants seront autorisés à servir des plats en livraison et à emporter, ou sur place pour la clientèle étrangère.