Rached Ghannouchi résolument attaché au renforcement des relations maroco-tunisiennes

Dans un entretien à la MAP, le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM) Abdellatif Ouahbi, en visite en Tunisie, a indiqué avoir discuté avec Rached Ghannouchi des moyens de relance de ce groupement régional. Le président de l’ARP a réaffirmé son “attachement au développement des relations maroco-tunisiennes et au projet de l’UMA, ainsi que l’impératif de renforcer la coopération entre les peuples marocain et tunisien”.

Le responsable a plaidé pour une union maghrébine forte englobant ses cinq pays, et jugé “impératif” d’intensifier les efforts communs pour répondre aux aspirations des peuples maghrébins à consolider l’édifice maghrébin.

Abdellatif Ouahbi a indiqué que M. Ghannouchi s’était déclaré “convaincu” que les générations montantes allaient défendre ce rêve, et œuvrer à développer les relations privilégiées existant entre les deux pays dans le cadre de l’Union du Maghreb arabe. L’objectif, selon le président de l’ARP, est de faire prévaloir les intérêts de tous les peuples de l’Union.

(avec MAP)