Myriam Benraad : “En Jordanie, on découvre les tensions et les clivages qui agitent la dynastie hachémite”

La crise a éclaté samedi 3 avril, avec l’annonce de l’arrestation de personnalités proches du roi Abdallah II et la révélation concomitante par le prince Hamzah, demi-frère cadet du roi, de son assignation à résidence, sur fond de rumeurs de coup d’État avorté. Une rumeur qui a agité la Toile et divisé la Jordanie entre défenseurs du roi et de la dynastie, et ceux qui se liguent derrière le prince. L’événement s’est très vite apaisé avec la réconciliation entre les deux demi-frères. Malgré cela, l’affaire a révélé des fractures profondes. Décryptage avec Myriam Benraad, professeure associée en relations internationales à l’ILERI, l’École des relations internationales à Paris,…