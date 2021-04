Julien Talpin : “Les minorités discriminées ont besoin de victoires pour sortir de la résignation”

En juin dernier, la mort de George Floyd a donné un nouvel élan à la lutte contre les violences policières en France et plus généralement à la lutte antiracisme. Dans “L’épreuve de la discrimination – Enquête dans les quartiers populaires”, publié le 17 février dernier aux éditions Puf, une enquête collective conduite entre 2014 et 2018 dans neuf quartiers populaires, une équipe de sept sociologues interroge notamment comment l’expérience ordinaire du racisme se transforme en engagement politique ou associatif. Julien Talpin, l’un des sept sociologues auteurs, revient avec nous sur la façon dont les individus vivent les expériences de discrimination et comment celles-ci affectent leur rapport au monde social et leurs parcours de vie.

Lisez la suite de l’article sur CONTINUER