Julien Talpin : “La plupart des personnes discriminées en France se sentent françaises, mais ne sont pas traitées comme telles”

La question raciale est actuellement au cœur du débat public et plus particulièrement dans le domaine de la recherche où certains sociologues et historiens questionnent la place prédominante de la catégorie “race” dans certains travaux. D’autres, au contraire, préfèrent s’attacher à décrire les discriminations et leurs conséquences, faisant état de la réalité du racisme dans le quotidien et dans l’intimité des victimes. C’est cette réalité que dépeignent les sept auteurs de L’épreuve de la discrimination – Enquête dans les quartiers populaires, publié le 17 février dernier aux éditions Puf. Cette enquête collective, conduite par une équipe de sociologues entre 2014 et 2018 dans neuf quartiers populaires, documente les effets que peuvent avoir les discriminations sur les parcours de vie. Julien Talpin, l’un des sept sociologues auteurs, revient avec nous sur les conséquences du déni qui entoure les discriminations en France depuis des années.

