Vivo Energy Maroc, en partenariat avec INJAZ AL MAGHRIB, soutient l’entreprenariat des jeunes

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Depuis 2009, le partenariat entre Vivo Energy Maroc et Injaz Al Maghrib a permis la formation entrepreneuriale de plus de 10.000 étudiants, la création de 120 Junior Entreprises et le développement de 28 start-ups grâce au programme Smart start, un accompagnement à la création d’entreprise destiné aux alumni Injaz.

Vivo Energy Maroc renouvelle ainsi sa confiance et son soutien à l’association, acteur majeur de l’éducation à l’entrepreneuriat des jeunes au Maroc.

“L’éducation et l’environnement constituent des axes majeurs de notre action citoyenne. Nous sommes convaincus qu’il s’agit des premiers vecteurs et catalyseurs de développement socioéconomique au Maroc. Nous sommes fiers de compter parmi nous des collaborateurs partageant cette conviction et prêts à soutenir les jeunes générations. Nous avons aussi la chance d’intégrer une jeunesse pleine d’aspirations et de potentiel. Ensemble, nous ferons de belles choses”, déclare Hind Mejjati Alami, Directrice de la communication de Vivo Energy Maroc.

Vivo Energy Maroc encourage la participation bénévole de ses collaborateurs à ses programmes de responsabilité sociale. À l’instar des années précédentes, plusieurs d’entre eux se sont portés volontaires en vue d’accompagner de jeunes étudiants, pendant leurs heures de travail. Ce dispositif se déroule sur des séances bimensuelles pendant quatre mois durant lesquelles les étudiants sont amenés à créer et gérer des Junior Entreprises aux missions et projets variés.

Une compétition nationale sera organisée à l’issue des différentes séances d’encadrement afin de récompenser les idées les plus innovantes. Au-delà de la consécration de ces projets, Vivo Energy Maroc tient également à récompenser le meilleur projet éco-citoyen. Ainsi, Vivo Energy Maroc est en cours d’implémentation du projet de récupération des vapeurs d’hydrocarbure, gratifié du prix de l’éco-citoyenneté et conçu par la Junior Entreprise “E-Assurance” en 2020.

“Vivo Energy Maroc est un partenaire de référence et de longue date. Grâce à leur soutien et leur implication, nous avons pu mener à bien des programmes majeurs d’encouragement à l’entreprenariat. Au-delà de la contribution financière, les collaborateurs de l’entreprise se proposent comme bénévoles pour dispenser les programmes d’Injaz. Ce mécénat de compétences fait la différence et provoque un impact positif visible au sein des jeunes communautés estudiantines et professionnelles”, déclare Laila Mamou, présidente d’Injaz Al Maghrib.

Au-delà de l’initiation des jeunes à l’entreprenariat, Vivo Energy Maroc est engagé en faveur de l’éducation, de la sécurité routière et de l’environnement.