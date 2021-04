Opticalia renforce sa présence au Maroc à travers 200 magasins à l’horizon 2025

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Pour y parvenir, la filiale d’Opticalia au Maroc travaille à regrouper des opticiens indépendants qui, en incorporant “Opticalia” au nom d’origine de leur magasin, bénéficient de nombreux avantages qu’offre le fait d’appartenir à une enseigne de renom.

“Tous nos magasins d’optique adhérents sont dirigés par des professionnels qui font confiance au modèle Opticalia. Plusieurs opticiens diplômés ont adhéré à la Centrale, apportant ainsi toute leur confiance et leur savoir-faire afin d’atteindre tous leurs objectifs”, a déclaré Benito Cazal, directeur général d’Opticalia Maroc.

Le groupe Opticalia, qui totalise plus de 1000 magasins d’optique adhérents à travers le monde, propose un nouveau business model pour le marché marocain, basé sur l’accompagnement et le conseil de l’association de professionnels de l’optique adhérents, une forte promotion publicitaire et la vente de marques exclusives.

Opticalia accompagne les professionnels de l’optique dans tous les domaines liés à leur métier, notamment à travers des formations commerciales destinées aux équipes, des informations sur les nouveautés en matière d’optométrie ou de contactologie, ainsi que des conseils en visual marketing et merchandising. Opticalia organise tout au long de l’année des webinaires où participent des intervenants de tous horizons : banquiers, juristes, fiscalistes, experts-comptables, etc. Les thématiques traitées dans le cadre de ces webinaires ont le plus souvent trait à la gestion des points de vente.

Opticalia déploie en outre des campagnes de communication globale au niveau de chaque point de vente où son enseigne est présente. La marque crée des contenus et des offres qui attirent les consommateurs marocains (affichage attractif au niveau des vitrines, du matériel, etc.) et qui permettent d’optimiser les ventes auprès des magasins adhérents.

Le groupe réalise des campagnes TV et Radio plusieurs fois par an, de même qu’il est extrêmement actif sur les réseaux sociaux.

Un très large catalogue de paires de lunettes (vue et solaires) est proposé à la vente auprès des magasins Opticalia à des prix extrêmement compétitifs. L’offre est en permanence recentrée autour des dernières tendances. Pour rappel, l’équipe de concepteurs d’Opticalia développe des collections de lunettes exclusives pour des marques globales telles que Mango, Custo Barcelona, Pull & Bear, Victorio & Lucchino, etc.

Notons que le business model instauré par l’enseigne Opticalia propose des conditions d’adhésion peu contraignantes (absence de droit d’entrée, absence d’obligation de changement de mobilier, préavis de résiliation du contrat d’uniquement quatre mois et sans indemnités de sortie ni de royalties sur les ventes, etc.).