Les dernières innovations technologiques brillantes de la marque OPPO

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

En présence de plusieurs mastodontes asiatiques et mondiales de la technologie électronique, comme China Telecommunication Technology Labs (CTTL) et beaucoup d’autres dans le stand de OPPO. La marque a présenté et expliqué sa technologie pionnière de la charge, le VOOC Flash Charge, une technologie qui se décline chez OPPO en plusieurs modèles de chargeurs dont un Flash Charger de 125W capable de charger un téléphone de 4000 mAh en seulement 20min ainsi qu’un AirVOOC Flash Charge sans fil capable de charger la même batterie jusqu’à 100% en 30min.

En plus de la technologie Flash Charge, OPPO s’est distinguée en présentant la Smart Home du futur qui sera totalement équipée de produits IoT de OPPO. Cette maison du futur sera gérée par un processeur très puissant (Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF) qui sera capable de tout harmoniser dans la maison en utilisant la 5G et grâce à des antennes très puissantes et intelligentes, développées par la marque (O-Reserve 5G Antenna).

Dans le même registre de l’innovation technologique, OPPO continue à impressionner en lançant le tout dernier né de la série Find X, le Find X3 Pro. Le smartphone est un pur concentré de technologies de pointes en matière de photographie, d’imagerie et de charge.

Le Find X3 Pro se distingue comme étant le premier téléphone Android à pouvoir afficher 1 milliard de couleurs par image grâce au système de OPPO Full-path Colour Management. Le Smartphone dispose de la meilleure technologie de Flash Charge disponible sur le marché, d’un processeur Qualcomm très puissant et d’un design incurvé très futuriste et stylé.

OPPO a construit, et continue de développer, une base solide en tant que l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, expédiant 33,8 millions d’unités au quatrième trimestre 2020, le quatrième plus élevé de tous les fabricants de smartphones (source : International Data Corporation). Sa détermination à devenir un leader mondial donne des résultats, puisque la société est désormais présente dans plus de 40 marchés sur les cinq continents. OPPO a connu, sur ses marchés clés, une croissance particulièrement forte du segment des appareils haut de gamme au cours de 2020, triplant ainsi ses expéditions de smartphones vers l’Europe occidentale et le Japon.