Kaspersky renforce sa présence au Maroc et accélère sa stratégie de croissance en Afrique

Kaspersky dispose de ressources dédiées à l’Afrique francophone, avec à leur tête Pascal Naudin, Head of B2B Sales de Kaspersky North, West & Central Africa. Les missions de cette équipe dédiée sont d’accompagner la croissance et la stratégie globale de l’entreprise dans la région, de renforcer la notoriété de ses solutions et services, de consolider des synergies entre les partenaires et les clients finaux, et d’accompagner la montée en compétence de la force commerciale de l’entreprise.

Pour mener à bien ces activités, l’entreprise a développé un fort réseau de partenaires, fidèle et compétent, qu’elle accompagne aujourd’hui dans la conquête de nouveaux marchés en Afrique de l’Ouest et du Centre, où l’équipe de Kaspersky gère une vingtaine de pays depuis 2019.

2020, une année fructueuse pour l’entreprise malgré la crise

En 2020, Kaspersky a renforcé ses relations avec les partenaires et l’écosystème de la cybersécurité sur le territoire. Pour compenser l’impossibilité d’organiser les événements habituels tels que les K Next sur les différents marchés à cause de la crise, Kaspersky a organisé son premier événement partenaires en ligne dédié à l’Afrique en novembre 2020, la Kaspersky Security Conference. Présentation de solutions clés, de stratégie, introduction des enjeux de la cybersécurité en Afrique et dans le monde… l’événement a été un réel succès et a réuni, sur l’espace d’une matinée plus de 1000 personnes connectées simultanément.

La même année, l’équipe de Kaspersky en Afrique est parvenue à déployer le premier projet mondial autour de la nouvelle solution phare pour les PME : l’EDR Optimum. Solution capable de protéger les terminaux des entreprises mais également d’y ajouter de l’intelligence de la menace pour anticiper la détection et la réponse à incident — l’EDR était jusqu’à juillet 2020 adressée avant tout aux grandes entreprises disposant d’équipes capables de gérer un tel outil.

En 2020, en réponse au marché, Kaspersky a ainsi sorti la version “Optimum”, dédiée aux plus petites structures et en partie automatisée afin que les équipes ne disposant pas de grandes ressources puissent quand même bénéficier des solutions les plus efficaces du marché en matière de sécurité des systèmes d’information.

2020 a également été une année intéressante dans l’accompagnement de la sécurité mobile et dans le déploiement d’une partie des offres de Kaspersky : le xSP. Il s’agit d’une offre à destination des opérateurs de télécommunications qui souhaiteraient proposer, en même temps que leur offre réseau et mobile, une couche de protection complémentaire pour les particuliers. C’est ainsi qu’en fin 2020, Kaspersky a concrétisé son partenariat avec Maroc Télécom, qui intègre dorénavant une offre de sécurité Internet et une offre de contrôle parental — toutes deux bénéficiant de la technologie Kaspersky.

“L’Afrique du Nord est stratégique pour Kaspersky”, explique Pascal Naudin, Head of B2B Sales chez Kaspersky Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre. “Ici, nous avons fait des entreprises notre principal axe de développement en leur apportant une expertise et un niveau de protection extrêmement élevé grâce à des solutions de protection des systèmes embarqués, de Microsoft Office 365, des environnements industriels et de services de Threat Intelligence, de programmes de sensibilisation e-learning ou de cloud de réputation privé. Mais le marché grand public est aussi un secteur primordial. Nous développons des solutions qui protègent la vie privée, renforcent la sécurité des transactions en ligne et sécurisent les enfants contre les dangers d’Internet.”

2021, une continuation de la croissance et de nouveaux projets

Pour continuer à accompagner les entreprises sur 2021, Kaspersky renforce ses équipes localement et est fier d’annoncer le recrutement de Kawtar Tarki, arrivée en mars 2021 en tant que Territory Channel Manager, basée au Maroc. Samy Tadjine, collaborateur chez Kaspersky depuis 4 ans a également rejoint l’équipe d’Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre en tant qu’Enterprise Account Manager en janvier 2021.

L’entreprise accompagne aussi les partenaires pour qu’ils puissent offrir des compétences techniques de pointe aux clients finaux. En plus de contacts fréquents et de formations sur place, Kaspersky dispose également d’une solution, intitulée “KASAP” (Kaspersky Security Awareness Platform) qui permet aux entreprises de former leurs salariés à la cybersécurité pour que tous disposent de bonnes bases d’hygiène informatique.

“Plus de 80 % des incidents informatiques sont dus à une erreur humaine et les entreprises doivent parfois dépenser des millions pour se remettre de ces incidents. Parfois pourtant, la sensibilisation aurait suffi pour éviter quelques incidents et c’est pourquoi chez Kaspersky, nous mettons cette question de la formation et de l’accompagnement au cœur de notre stratégie”, a déclaré Pascal Naudin. “Face à l’ampleur du risque et des coûts associés, les TPE et GE ont un besoin concret et vital de bénéficier d’une protection efficace de leurs données. Kaspersky fournit des technologies mondialement reconnues qui protègent l’infrastructure informatique de milliers d’entreprises sur les cinq continents.”

Cette année, Kaspersky participera à plusieurs événements clés du marché tels que le Forum SIT — qui se tiendra du 21 au 24 septembre à Marrakech. L’entreprise espère également avoir la possibilité d’organiser de nouveau ses événements annuels K-Next sur les différents pays d’Afrique pour aller à la rencontre des partenaires, des clients et de l’écosystème cyber. Sous réserve de décalage à cause de la situation sanitaire, le premier K-Next de l’année aura lieu à Douala au Cameroun le 13 avril, suivi par un événement à Abidjan en Côte d’Ivoire le 27 mai et par un événement à Dakar au Sénégal le 15 juin. En raison des protocoles sanitaires, ces événements seront strictement limités à 50 personnes, équipes Kaspersky incluses.

Kaspersky organise aussi très régulièrement des webinaires techniques, institutionnels ou corporate pour présenter le fonctionnement de ses solutions, revenir sur les dernières cybermenaces ou encore apporter des conseils aux entreprises en matière de sécurité informatique. L’événement 100 % numérique DigiCloud qui s’est tenu du 17 au 19 mars a également pu compter sur la présence de Kaspersky, représenté par Samy Tadjine.

Pour assurer le bon fonctionnement de ses solutions entreprise, Kaspersky s’appuie en Afrique sur ses nombreux atouts : un réseau de partenaires experts formé et certifié, une équipe dédiée, des technologies aux meilleurs standards mondiaux, ainsi que des solutions entièrement développées en interne avec une maîtrise des processus de bout en bout.