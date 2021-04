Manifester en temps de pandémie : que dit la loi ?

Alors qu’ils prévoyaient de relancer leur mouvement national avec des manifestations prévues les 6 et 7 avril à Rabat, les enseignants contractuels ont été stoppés net. Au nom des dispositions de l’état d’urgence sanitaire et de l’apparition de nouveaux variants du coronavirus au Maroc, la wilaya de Rabat a interdit les deux marches dans la capitale.

“Dans le cadre des mesures préventives prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du Covid-19, notamment suite à l’apparition de nouvelles souches, et prenant en considération la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au 10 avril 2021, les autorités locales annoncent l’interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique pour éviter toute violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire”, justifie la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra dans un communiqué publié dimanche 4 avril.

“Intensification du système de répression”

Bravant cette interdiction, des dizaines de manifestants de la Coordination nationale des enseignants contractuels, sous l’égide du Syndicat national de l’enseignement (affilié à la CDT), ont anticipé cette journée du 5 avril en menant un sit-in de protestation à Rabat. Les forces auxiliaires ont contenu la manifestation vers le mur faisant face à la Faculté des lettres alors que les marcheurs allaient vers le centre-ville. Au sein de la coordination, la détermination est loin d’être entamée.

“L’état d’urgence sanitaire est devenu un prétexte juridique et politique qui s’écarte des ses objectifs initiaux en ouvrant la porte à une intensification du système de répression et de limitation des luttes des différents groupes, en particulier celles de la Coordination des enseignants contractuels, réagit Latifa El Makhloufi, membre de la coordination. Nous ne renoncerons pas à nos libertés et à notre droit de manifester. Nous serons donc à Rabat les 6 et 7 avril pour porter nos revendications, même dans les conditions les plus extrêmes. Les autorités seront pleinement responsables de la répression et des arrestations qu’elles commettent et qu’elles continuent de commettre.”

Presque mot pour mot, les arguments du communiqué pour empêcher les marches des contractuels sont calqués sur l’interdiction qui avait été opposée aux infirmiers et infirmières lorsqu’ils envisageaient de marcher le 27 mars dernier en direction du siège du ministère de la Santé. À un jour d’intervalle près, le contraste est patent avec l’immense rassemblement de supporteurs du Raja au quartier Oasis à Casablanca le 28 mars dernier, encadré et autorisé selon plusieurs sources, qui avait suscité l’indignation sur tous les réseaux sociaux.

Autorisation obligatoire

Au milieu des interrogations, une question centrale se pose : qu’est-ce qu’une manifestation autorisée ou interdite dans le royaume ? Si le droit de manifester est consacré par la Constitution marocaine, son application concrète demeure bien encadrée par la loi.

Le Dahir de 1968 sur les libertés publiques réglemente les rassemblements publics, sans précision du nombre de participants. “Il donne au citoyen le droit de manifester, de la même manière que le droit de grève est consacré. Nous avons aussi la Constitution qui garantit ce droit. Ces deux textes sont les fondements juridiques du droit de manifestation”, explique Mehdi Mounir, professeur de droit à la Faculté des sciences juridiques de l’Université Mohammed-V de Rabat.

Pour organiser une manifestation, le Maroc applique un régime déclaratif. La loi impose néanmoins de déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité (pacha, caïd, wilaya) entre 3 et 15 jours avant la date prévue de la manifestation. La requête mentionne au moins les noms et nationalités d’au moins trois des organisateurs, précise les motifs de la manifestation et l’itinéraire à emprunter. Ce dernier peut être discuté ou même modifié en fonction de possibles troubles à l’ordre public ou d’atteinte à la sécurité.

“En principe, d’après la loi, il faut demander une autorisation pour une manifestation, confirme Mehdi Mounir. Cependant, il y a une ambiguïté au niveau des termes utilisés. Il est demandé de notifier à l’autorité administrative son intention d’organiser une manifestation. La question se pose de savoir si cela nécessite d’attendre d’avoir une réponse favorable qui détermine l’autorisation de manifester ou non, ou si le fait de notifier est suffisant pour sortir manifester de façon organisée », poursuit-il.

Et d’ajouter : “Généralement, les autorités permettent aux groupes qui sont organisés (syndicats, associations, organisations reconnues) de manifester selon les lois en vigueur. Par contre, les manifestations seront interdites pour des personnes, même si elles portent des revendications de portée sociale ou économique, et qui passent par les réseaux sociaux par exemple pour notifier l’autorité.”

Interdictions motivées

Au Maroc, le premier motif d’interdiction d’une manifestation est l’atteinte à l’ordre public. De même, si une manifestation menace la sécurité publique, les autorités étatiques peuvent prendre des mesures pour l’interdire.

Désormais, un nouveau motif est venu fleurir l’arsenal d’interdictions des autorités : les restrictions sanitaires. Covid-19 oblige, la règle qui prévaut est celle de l’interdiction automatique pour éviter la propagation du virus. “Les restrictions sanitaires deviennent pour les autorités une justification légale leur permettant d’interdire toute manifestation qui ne répond pas aux dispositions juridiques en vigueur”, complète le professeur Mehdi Mounir.

“Les restrictions sanitaires deviennent pour les autorités une justification légale leur permettant d’interdire toute manifestation qui ne répond pas aux dispositions juridiques en vigueur” Mehdi Mounir, professeur de droit

La manifestation prévue doit donc respecter toutes les exigences de la loi, mais son autorisation reste à l’appréciation des autorités compétentes. Et quelquefois, on tombe dans l’illégalité. “Lorsqu’une manifestation n’a pas été autorisée par les autorités, elle est considérée comme illégale. Cela vaut aussi pour des individus qui décideraient d’exercer leur droit de manifestation malgré l’appel à l’ordre exprimé par les autorités soit via communiqués de presse, soit par lettres de notification d’interdiction envoyées directement à l’organisme dépositaire d’un appel à manifester. Autrement, cela s’apparente à une atteinte à l’ordre public et peut conduire à des poursuites pénales au niveau de la juridiction compétente”, poursuit le juriste.

Choix arbitraire

Difficile pour l’heure de savoir avec exactitude comment la manifestation des supporteurs rajaouis a pu être autorisée dans une ville qui concentre le plus grand nombre de cas recensés au Maroc depuis le début de la pandémie, ni même si les organisateurs disposaient d’un blanc-seing des autorités administratives de Casablanca. Circonstances exceptionnelles ou autorisation dérogatoire ? Aziz Ghali, président de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) y voit un système de deux poids deux mesures.

“Pour tout ce qui est pro-étatique, il n’y a pas d’interdiction. C’est comme si le coronavirus n’apparaissait qu’en cas de manifestation contre les politiques de l’État marocain” Aziz Ghali, AMDH

“Sur ces questions de manifestations autorisées ou interdites, les choses sont très arbitraires. L’État marocain prend souvent en considération la situation sanitaire pour interdire des manifestations. Pour certaines, le nombre de manifestants ne dépassait pas 40 à 50 personnes, elles ont été interdites. Cela n’a donc rien à voir avec la situation sanitaire, c’est un prétexte utilisé par l’État marocain pour interdire toutes les manifestations qui sont contre sa politique. Pour tout ce qui est pro-étatique, il n’y a pas d’interdiction. C’est comme si le coronavirus n’apparaissait qu’en cas de manifestation contre les politiques de l’État marocain”, estime Aziz Ghali.

Le leader associatif observe un recul dans le droit de manifestation : “Il y a une régression sur le droit de manifester. Un verdict de la Cour suprême indique que les sit-in n’ont besoin ni d’autorisation, ni de déclaration en raison de leur caractère spontané. S’agissant des marches, elles doivent passer par l’autorité administrative, car l’itinéraire doit être étudié. Malheureusement, dernièrement, l’État a serré la vis sur les sit-in et les manifestations en demandant à ce qu’ils se fassent dans un cadre autorisé.”