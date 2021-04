Snowpiercer, faut-il regarder le film ou la série?

Sorti en 2013, le film Snowpiercer (Transperceneige, en français), du réalisateur coréen Bong Joon Ho, a marqué les esprits par son audace cinématographique et son scénario alléchant. Obtenant un franc succès, les showrunners Josh Friedman et Graeme Manson, en compagnie des sociétés de distribution TNT et Netflix, ont décidé de le transposer en un format série qui compte trois saisons. Tirés de la bande dessinée française Le Transperceneige créée par Jacques Lob et Jean-Marc Rochette, la série et le film respectent et racontent la même histoire générale.

Nous sommes en 2014, le changement climatique a provoqué un réchauffement progressif de la planète. Afin d’y remédier, des scientifiques ont décidé de répandre un produit dans l’atmosphère pour la refroidir. Sauf que la manœuvre n’a fait qu’empirer les choses et…