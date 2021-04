Festival de Louxor du film africain : le film marocain “Zanka Contact” remporte le prix du meilleur long-métrage

Tourné dans la ville de Casablanca et ses environs, ce film de 120 minutes réunit Said Bey, Fatima Atef, Khansa Batma, Abdel Rahman Mbiha, Mourad Zaoui et Ahmed Hammoud qui incarne le rôle de Larsen, une rock-star toxicomane marocaine qui a fait carrière en Angleterre.

Zanka Contact remporte le prix du Meilleur Film au Luxor African Film Festival مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية, notre… Publiée par Zanka Contact sur Jeudi 1 avril 2021

Le film raconte l’histoire de ce rocker dépassé et qui a perdu sa voix. Il tombe amoureux de Rajaa, une ex-prostituée à la voix d’or pour qui il compose des chansons inspirées de sa vie nocturne dans les rues dangereuses de Casablanca, un Maroc underground et méconnu. La musique rock sert de toile de fond au film qui déroule de nombreux événements ayant eu lieu au Maroc.

Le prix spécial du jury de la compétition des longs-métrages est revenu au film angolais Climatiseur alors que l’acteur égyptien Khaled El Sawy s’est vu félicité par le jury pour sa performance dans le film À louer. Le jury de la compétition des longs-métrages était composé du réalisateur égyptien Amir Ramses, de la réalisatrice tunisienne Linda Belkhiriya et du cinéaste nigérian Michael Barish.

Le prix du meilleur film de l’édition de cette année est revenu à Goodbye Love de la réalisatrice tanzanienne Akwa Masanji. Le prix du meilleur film documentaire a été attribué à Faritra (Madagascar) et celui de la compétition de courts-métrages au film ghanéen Goodbye.

Le prix du jury du meilleur court-métrage a quant à lui été attribué au film Encre ultime du Marocain Yazid El Kadiri.

L’édition 2021 du Festival de Louxor du film africain a été placée sous le slogan “Dix ans d’imagination”. L’édition de cette année a porté le nom de la défunte actrice égyptienne Madiha Yousri.

(avec MAP)