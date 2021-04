Total Maroc et la Fondation Sanady : main dans la main pour sensibiliser les jeunes à la sécurité routière

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Permettre aux jeunes de se familiariser concrètement avec la route et ses dangers est indispensable pour qu’ils adoptent des comportements plus sûrs. Aujourd’hui, les accidents de la route restent la première cause de mortalité des jeunes dans le monde . Si le Maroc réalise des progrès significatifs depuis 2017², il enregistre encore chaque année en moyenne 3 500 décès dus à des accidents de la route.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des actions de Total Foundation en faveur de la sécurité routière, qui vise à sensibiliser sur le sujet partout où le Groupe est implanté. Le programme VIA créé en 2018 par les fondations d’Entreprises Total et Michelin est actuellement déployé dans neuf pays, répartis sur trois continents et a pour objectif de toucher 100 000 jeunes sur une période de trois ans.

Total Maroc est l’une des premières filiales du groupe Total en Afrique à mettre en œuvre ce programme. Le projet s’articule autour d’interventions dans 14 écoles auprès de 1 200 élèves. Grâce à son format pédagogique, participatif et innovant, il met les jeunes en situation réelle, pour leur permettre d’adopter les bons gestes et les rendre acteurs de leur propre sécurité.