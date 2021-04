 Préservation d’eau : Menara Holding s’engage pour la valorisation des eaux usées

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Sept stations de traitement des eaux usées dans les carrières

Au niveau des carrières, l’optimisation de la consommation en eau a toujours été un objectif essentiel pour la Holding. Ainsi, le groupe s’est engagé à récupérer, traiter et recycler ses eaux issues des stations de concassage et de lavage du sable et des gravettes et ce, dès les années 2010. Aujourd’hui, chacun des sept sites de sa filiale (Carrières et Transport Ménara) est équipé d’une station de traitement des eaux usées permettant la récupération et le recyclage de 85 % des eaux issues du procédé de lavage du sable, cette eau suit un traitement par décantation accélérée (introduction du floculant qui permet l’accélération du procédé de la décantation), l’eau traitée sera par la suite recyclée dans la station de lavage. Cette démarche de traitement permet de recycler 1,3 million de m3 d’eau usée par an. Soit 20 jours de consommation pour une ville de la taille de Marrakech. Au niveau de chaque site, des bassins tampons de stockage dotés de grandes capacités ont été mis en place afin d’assurer l’approvisionnement en eau de la station en cas de rupture au niveau des sources d’eau. L’argile issue de ce procédé est remise aux riverains pour la fabrication de briques en pisé, ces dernières sont utilisées pour la construction des maisons et habitations.

50% des eaux réutilisées dans les sites de production de béton

Ménara Préfa s’est dotée de plusieurs stations de traitement des eaux qui ont été également installées au niveau des sites de production de béton et du préfabriqué. Ce qui permet de récupérer les résidus du béton prêt à l’emploi. Ces derniers sont réutilisés pour la préparation de mortier. Par ailleurs, des caniveaux ont été mis en place pour récupérer les eaux pluviales et industrielles en vue de les exploiter dans l’humidification des palettes. Ces initiatives permettent de réutiliser 50% des eaux et 100% des granulats réutilisés

Une station de décantation

Grâce à la Station de décantation et récupération de l’eau de nettoyage des machines poutrelles, 4.000 litres d’eau sont récupérés par jour et réutilisés. Menara Préfa a également rénové son laboratoire en le dotant d’une salle de conservation conformément aux normes en vigueur avec plus de capacité de stockage et moins de consommation en eau.