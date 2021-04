La Société Nationale des Autoroutes du Maroc informe les usagers de l’autoroute de contournement de Rabat des travaux de maintenance du pont Mohammed VI 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Dans le cadre de sa stratégie de maintenance de l’infrastructure autoroutière, visant à garantir le plus haut niveau de sécurité et de confort aux clients-usagers, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les clients usagers de l’autoroute de Contournement de Rabat qu’elle engage une opération d’entretien des amortisseurs du pont Mohammed VI sur l’oued Bouregreg durant les mois d’avril et Mai 2021.

Ces travaux seront réalisés du 01 Avril jusqu’au 31 mai, entre 8h00 et 18h00, par sens de circulation. Pendant cette période, seule la voie lente de circulation sur l’ouvrage sera neutralisée, et aucune suspension ou déviation de trafic ne sera opérée sur l’autoroute de Contournement de Rabat.

ADM procédera à l’installation des dispositifs de sécurité et des panneaux de signalisation nécessaires aux endroits appropriés pour faciliter la circulation des clients-usagers et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux.