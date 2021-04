Inwi remporte le prix de l’Application Cross Border

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette reconnaissance internationale valorise, une fois de plus, les multiples innovations que l’opérateur a lancées autour de son offre « win by inwi », la marque 100 % digitale et dématérialisée de inwi.

« win by inwi » se confirme ainsi comme un challenge technologique et la preuve de l’avant-garde de l’opérateur en matière de transformation digitale. En effet, l’offre propose une nouvelle génération d’outils technologiques permettant de nouveaux usages, en adoptant sur l’application Win une approche Data Driven où chaque parcours et chaque contenu sont adaptés au profil de l’utilisateur.

Les « Mobiles d’Or » récompensent, chaque année, l’excellence dans les domaines du commerce, du marketing et de la publicité mobiles. Cet événement s’attache ainsi, depuis 2017, à célébrer les entreprises, annonceurs, agences, éditeurs, opérateurs, et fournisseurs de solutions techniques et d’expertises, qui ont accompagné l’évolution des technologies mobiles et développent les meilleures pratiques en la matière.

Le jury de cette compétition importante rassemble un panel de 20 personnalités du digital, du marketing, de la publicité et du commerce, qui possèdent des profils et des fonctions complémentaires.