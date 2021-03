La RAM intensifiera ses liaisons avec l’Espagne et la France pendant la journée du mardi 30 mars

Suite à la suspension temporaire des liaisons aériennes avec la France et l’Espagne à partir du mardi 30 mars à minuit, la Royal Air Maroc (RAM) a décidé d’intensifier le nombre de vols opérés avec ces deux pays pour permettre aux voyageurs de rentrer chez eux, selon nos informations.

Selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), relevant du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, “les vols de passagers en provenance et à destination de la France et de l’Espagne seront suspendus à partir du 30 mars 2021 à minuit, et ce jusqu’à nouvel ordre”, a annoncé lundi la DGAC dans un communiqué.

Les vols spéciaux de passagers en provenance de ces deux destinations seront soumis à des contrôles renforcés, conformément au protocole sanitaire défini par les autorités marocaines compétentes, fait savoir la même source.