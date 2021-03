Enseignement: peut-on intégrer les contractuels dans la fonction publique?

S aaid Amzazi, ministre de l’Éducation nationale

Les mêmes dispositions sont garanties “Il est capital de bien comprendre que le statut d’enseignant contractuel n’existe plus au sein du département de l’Éducation nationale depuis le 13 mars 2019. Nous recrutons des cadres des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF) au niveau régional, dans la stricte application de l’orientation politique nationale globale de décentralisation et de déconcentration de l’organisation territoriale. En optant pour cette approche, le ministère entend en premier remédier aux profondes carences en postes budgétaires dont souffre notre système éducatif, notamment en milieu rural. Nous avons ainsi pu passer de 5000 postes budgétaires annuels avant 2017 à plus de 20.000 en…