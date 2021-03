À l’arrêt, le secteur du transport touristique appelle à une grève nationale

Si les professionnels du tourisme espéraient reprendre leur activité en début d’année, force est de constater qu’en mars 2021, la situation demeure inchangée. Face à la fermeture de l’espace aérien et aux restrictions de déplacement entre les villes, l’ébauche d’une sortie de crise n’apparaît toujours pas. Un manque de perspectives combiné à une longue période d’inactivité, qui use le moral des professionnels au chômage depuis plus d’un an.

Manifestation le 1er avril

Face à cette situation, les transporteurs touristiques lancent un ultime cri de détresse. Après une série de sit-in dans les villes touristiques du royaume, les professionnels poursuivent leur mouvement de protestation. La Fédération nationale des transports touristiques au Maroc (FNTT-Maroc) annonce dans un communiqué une grève nationale le 1er avril. Une grande manifestation est prévue dans la capitale pour appeler à sauver les entreprises du secteur, et à trouver un dénouement à leur situation…